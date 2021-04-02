Рейтинг доверия к Путину: около двух третей россиян

Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Главу государства назвали 61,2%,

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,2% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, - 65,2% указали главу государства, 30,3% сообщили о недоверии к нему.

Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,2%, не одобряют его деятельность 28,5%.

Опрос проводился с 22 по 28 марта. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов.

Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

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