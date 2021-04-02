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Капитолий Вашингтона - здание конгресса США в Вашингтоне.

Инцидент у Капитолия: автомобиль врезался в КПП, слышна стрельба – видео

© Sputnik / Игорь Михалев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210402/34239113/Intsident-u-Kapitoliya-avtomobil-vrezalsya-v-KPP-slyshna-strelba--video.html

Полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе, здание заблокировали на вход и выход. Всех, кто находится в здании попросили не подходить к окнам.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США, они ранены и были доставлены в больницу, говорится в заявлении полиции.

"Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое доставлены в больницу", – сообщила полиция Капитолия в Twitter.

Участники акции протеста у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Stringer
Более 300 лицам предъявлены обвинения в связи с беспорядками у Капитолия
Обстоятельства случившегося выясняются. Как сообщил телеканал MSNBC, на месте происшествия были слышны выстрелы.

Полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе, здание заблокировали на вход и выход. Всех, кто находится в здании попросили не подходить к окнам.

Также полицейские перекрыли несколько улиц, ведущих к зданию.

Затем стало известно, что водитель, протаранивший КПП у Конгресса, скончался.

  В связи с инцидентом у Капитолия были задействованы бойцы Нацгвардии, они перекрывают ряд улиц, передает РИА Новости

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