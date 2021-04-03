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Селфи.

Хотела сделать эффектный снимок, разнесла фонтан в хлам - видео

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Тема:
Утро с нами! (540)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210403/30100957/hotela-sdelat-effektnyy-snimok-raznesla-vdrebezgi-fontan---video.html

Сооружение, украшавшее городскую площадь, сильно пострадало, любительница селфи и ребенок, которого она втянула в авантюру, отделались испугом, синяками и шишками.

Вытянувшийся ввысь фонтан не выдержал веса женщины, забравшейся на него с ребенком на плечах. Инцидент запечатлели камеры наружного наблюдения в городе Боярка в Киевской области Украины.

Как сообщили в местной полиции, 20-летняя девушка и ее сестра пытались сделать эффектное селфи на фоне местного ЗАГСа.

Сумму ущерба оценили почти в 37 тысяч гривен (24,5 тысячи молдавских леев), по факту хулиганства заведено уголовное дело.

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Тема:
Утро с нами! (540)

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