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Румыния контрольно-пропускной пункт.

Румыния оставила Молдову в списке стран с высоким эпидриском

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (35)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210403/34239616/romania-ostavila-moldova-spiske-stran-s-vysokim-epidriskom.html

Направляющиеся Через Прут граждане должны будут уйти в карантин даже при наличии отрицательного теста на COVID-19.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Румыния оставила Молдову в списке стран с высоким эпидемиологическим риском. Решение принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям соседней страны.

Если по состоянию на 25 марта показатель заболеваемости в Молдовы на 100 тысяч населения составлял 490,4, то уже на 2 апреля – 546,8.
Румыния обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском – Молдова по-прежнему в него входит
© Screenshot / Centrul Național de Sănătate Publică
Румыния обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском – Молдова по-прежнему в него входит

Соответственно, граждане Молдовы, которые обладают правом въезда на территорию Румынии, должны будут пройти 14-дневный карантин. Мера обязательна даже при наличии отрицательного теста на коронавирус.

В постановлении также отмечается, что дети в возрасте до 3 лет, прибывающие в страну с лицами из зон риска, помещаются на карантин на аналогичный срок и освобождаются от обязанности предъявить документ об отрицательном результате теста на SARS-CoV-2. Для лиц, прибывающих из стран/зон/территорий, классифицированных как зоны риска, не представивших при въезде документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, также устанавливаются карантинные меры на срок 14 дней – по месту жительства или по заявленному месту пребывания.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (35)

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