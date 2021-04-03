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Флаконы и шприцы видны перед флагом ЕС

После вакцины AstraZeneca в Британии семь человек умерли из-за тромбов

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (40)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210403/34242744/Posle-vaktsiny-AstraZeneca-v-Britanii-sem-chelovek-umerli-iz-za-trombov.html

Информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, получивших прививку вакциной AstraZeneca в ЕС, стала появляться в прессе начиная с марта.

КИШИНЕВ, 3 апр  – Sputnik. Из-за образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca в Великобритании скончались семь человек. Об этом сообщил британский медицинский регулятор - Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

Вакцина AstraZeneca
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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Как отмечает РИА Новости, ранее регулятор сообщил, что у 30 человек в Британии образовались тромбы после прививки от AstraZeneca. Из общего количества в 22 случаях был зафиксирован тромбоз церебрального венозного синуса, еще в восьми - иные виды тромбозов. При этом MHRA отмечало, что преимущества вакцинации перевешивают все побочные эффекты.

"Из 30 случаев в нашем заявлении... семь (человек), к сожалению, скончались", - сообщил регулятор газете Financial Times.

Регулятор отметил, что подобных случаев у получавших вакцину BioNTech/Pfizer зафиксировано не было.

Вакцина AstraZeneca
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
В Приднестровье начинают вакцинацию препаратом AstraZeneca
В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, получивших прививку вакциной AstraZeneca в ЕС. Первые сообщения последовали из Австрии, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран. В Британии таких сообщений не было, используемая в стране вакцина производится не на тех же предприятиях, что применяемая в Европе.

Вакцина на фоне флага Евросою
© REUTERS / ado Ruvic
Европа мстит AstraZeneca
Ранее MHRA после проведенного исследования заявило, что вакцина от AstraZeneca безопасна и рекомендована к использованию.
Использование препарата некоторые государства Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметив, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (40)

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