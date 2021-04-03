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Полиция, Франция

В канун Пасхи во Франции усилили охрану церквей, синагог и мечетей

© REUTERS / Reuters TV
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210403/34245755/V-kanun-Paskhi-vo-Frantsii-usilili-okhranu-tserkvey-sinagog-i-mechetey.html

В воскресенье католический мир отмечает Пасху, в связи с этим власти Франции решили усилить безопасность объектов религиозного культа.

КИШИНЕВ, 3 апр  – Sputnik. Во Франции усилена безопасность церквей и других мест религиозного культа на время пасхальных праздников, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра-делегата при МВД страны Марлен Шьяппа.

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© AFP 2021 / ALEX HALADA
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"Безопасность всех мест религиозного культа - церквей, мечетей, синагог - усилена в зависимости от уровня угрозы, определенной спецслужбами, по всей территории Франции", - сказала Шьяппа в эфире телеканала BFMTV.

Она напомнила, что в стране по-прежнему сохраняется террористическая угроза.

Волна терактов прокатилась по Франции осенью прошлого года. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Причиной жестокого убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo, которые преподаватель демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова.  

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Две недели спустя – 29 октября – вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, убив троих человек, при этом, как передавали СМИ, одну из жертв обезглавил. Нападавшим оказался 21-летний выходец из Туниса.

В тот же день в Авиньоне, Лионе и Париже полиция предотвратила еще несколько нападений.

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