В канун Пасхи во Франции усилили охрану церквей, синагог и мечетей

В воскресенье католический мир отмечает Пасху, в связи с этим власти Франции решили усилить безопасность объектов религиозного культа.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Во Франции усилена безопасность церквей и других мест религиозного культа на время пасхальных праздников, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра-делегата при МВД страны Марлен Шьяппа.

"Безопасность всех мест религиозного культа - церквей, мечетей, синагог - усилена в зависимости от уровня угрозы, определенной спецслужбами, по всей территории Франции", - сказала Шьяппа в эфире телеканала BFMTV.

Она напомнила, что в стране по-прежнему сохраняется террористическая угроза.

Волна терактов прокатилась по Франции осенью прошлого года. 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Причиной жестокого убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo, которые преподаватель демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова.

Две недели спустя – 29 октября – вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, убив троих человек, при этом, как передавали СМИ, одну из жертв обезглавил. Нападавшим оказался 21-летний выходец из Туниса.

В тот же день в Авиньоне, Лионе и Париже полиция предотвратила еще несколько нападений.

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