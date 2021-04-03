Неуловим и полосат: в Приморье обыскались тигра

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Амурского тигра, который с января нападает на собак в нескольких селах Хасанского района в Приморье и ловко обходит расставленные охотнадзором ловушки, отлавливают специалисты, сообщает центр "Амурский тигр".
В феврале генеральный директор центра Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что специалисты отпугивают от населенных пунктов хищника, задравшего двух домашних животных в окрестностях национального парка "Земля леопарда". В том числе он утащил собаку у села Занадворовка в нескольких километрах от границы нацпарка и свинью в одном из домохозяйств. Специалисты установили фотоловушки в местах вероятного появления хищника.
"Как рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира – начальник управления по охране объектов животного мира Алексей Суровый, визиты тигра фиксируются в двух селах Хасанского района Приморского края с начала января 2021 года. Большинство случаев зафиксировано в селе Занадворовка, где в период с 11 января по 29 марта от нападений хищника погибли более десятка собак. Несколько заходов тигра зарегистрировано в соседних селах Гусевка и Провалово", - говорится в сообщении.
По словам Сурового, сначала тигра отпугивали, но зверь не ушел, и Росприроднадзор выдал разрешение на его отлов.
Пока тигр умело обходит расставленные специалистами конфликтной группы ловушки, не возвращается к ранее задавленным собакам и перемещается от одного населенного пункта к другому.
"Несмотря на молодость, зверь осторожен и умен, но его отлов - это вопрос времени. В настоящее время конфликтная группа усилена дополнительными людьми, надеемся, что это ускорит разрешение конфликтной ситуации", - добавил Суровый, которого цитирует центр.
Амурский тигр, один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/22 годов.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>