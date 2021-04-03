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Амурский тигр Бартек во время показательного кормления для публики в канун Международного дня тигра в вольере парка флоры и фауны Роев ручей в Красноярске.

Неуловим и полосат: в Приморье обыскались тигра

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210403/34245994/Neulovim-i-polosat-v-Primore-obyskalis-tigra.html

Хитрое и ловкое животное уже несколько месяцев таскает живность в селах и умело обходит все ловушки.

КИШИНЕВ, 3 апр  – Sputnik. Амурского тигра, который с января нападает на собак в нескольких селах Хасанского района в Приморье и ловко обходит расставленные охотнадзором ловушки, отлавливают специалисты, сообщает центр "Амурский тигр".

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В феврале генеральный директор центра Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что специалисты отпугивают от населенных пунктов хищника, задравшего двух домашних животных в окрестностях национального парка "Земля леопарда". В том числе он утащил собаку у села Занадворовка в нескольких километрах от границы нацпарка и свинью в одном из домохозяйств. Специалисты установили фотоловушки в местах вероятного появления хищника.

"Как рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира – начальник управления по охране объектов животного мира Алексей Суровый, визиты тигра фиксируются в двух селах Хасанского района Приморского края с начала января 2021 года. Большинство случаев зафиксировано в селе Занадворовка, где в период с 11 января по 29 марта от нападений хищника погибли более десятка собак. Несколько заходов тигра зарегистрировано в соседних селах Гусевка и Провалово", - говорится в сообщении.

По словам Сурового, сначала тигра отпугивали, но зверь не ушел, и Росприроднадзор выдал разрешение на его отлов.

Пока тигр умело обходит расставленные специалистами конфликтной группы ловушки, не возвращается к ранее задавленным собакам и перемещается от одного населенного пункта к другому.  

"Несмотря на молодость, зверь осторожен и умен, но его отлов - это вопрос времени. В настоящее время конфликтная группа усилена дополнительными людьми, надеемся, что это ускорит разрешение конфликтной ситуации", - добавил Суровый, которого цитирует центр.

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Youtube / Dizifilms.ca
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По словам Арамилева, в данном случае отловить тигра-хулигана необходимо, чтобы установить причины его поведения и, если не будет противопоказаний, переместить его в другую часть ареала. Отмечается, что на юго-западе Приморья плотность тигра высокая, конкуренция между самцами за участки нарастает и молодым особям не так просто приспособиться к таким условиям, но им есть, куда расселяться.  

Амурский тигр, один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/22 годов.

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