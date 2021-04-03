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Видео: укусила, но маску так и не надела - случай в маршрутке

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (43)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210403/34248065/Video-ukusila-no-masku-tak-i-ne-nadela---sluchay-v-marshrutke.html

В городе Алматы в Казахстане произошел курьезный случай - и здесь, как ни странно, не обошлось без пандемии.

КИШИНЕВ, 3 апр  – Sputnik. Инцидент произошел с одной из пассажирок городского маршрутного такси, пишет Sputnik Казахстан. После просьбы водителя надеть маску женщина... укусила шофера в руку и была такова.

Водитель снял видео, в котором сообщил о случившемся, а также продемонстировал место укуса.

Информацию подтвердили в управлении городской мобильности Алматы.

"Женщина укусила (водителя) и убежала. Водитель сказал, что обращаться в полицию не будет", - сообщили Sputnik Казахстан в пресc-службе управления.

Как отмечает агентство, случаи, когда пассажиры отказываются надевать маски в общественном транспорте, в городе не редкость. В конце марта сообщалось, что в общественном транспорте Алматы пассажиров без масок будут штрафовать.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (43)

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