Пока все спали: безлюдная Пасха, кортеж для фараонов и экстренная посадка

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КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Пасху 4 апреля встречают Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви. Праздник установлен в честь главного для христиан события: воскресения Иисуса Христа. По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.

Из-за пандемии коронавируса второй год подряд папа Франциск будет оглашать свое пасхальное послание на пустой площади Святого Петра.Вечером в субботу, "когда Церковь празднует победу воскресшего Христа над злом, грехом и смертью", Папа Франциск возглавил у алтаря Кафедры в соборе Святого Петра Всенощное пасхальное бдение, отмечает пресс-служба Ватикана.

"Даже из обломков наших сердец, о которых знает каждый из нас, Бог может создать шедевр; из разрушенных фрагментов нашей человечности Бог готовит новую историю. Он всегда предшествует нам. <…> В эти темные месяцы пандемии мы слышим, как воскресший Господь призывает нас начать всё заново и никогда не терять надежду", - обратился Папа к верующим.

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Пасхальные праздники в Европе проходят в контексте жестких эпидемиологических ограничений. Так, Италия ввела строгий трехдневный локдаун: по всей стране объявлен "красный режим" - самый высокий уровень карантина. Школы, музеи, кафе и рестораны, большинство магазинов - закрыты. Населению запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Церкви на время пасхальных служб остаются открытыми, однако прихожанам рекомендовано посещать богослужения только по месту проживания.

Не менее строгие карантинные ограничения действуют во Франции: здесь объявлен уже третий локдаун. Система здравоохранения страны испытывает жесточайшие нагрузки, есть опасения, что больницы в Париже могут не справиться с наплывом больных коронавирусом.

От строгого карантина на Пасху пришлось отказаться правительству Германии, однако теперь региональные власти вводят дополнительные ограничения на период праздников. В Берлине городской совет с пятницы разрешил выходить на улицу с 21.00 и 5.00 только в одиночку или вдвоем.

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Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. В 1583 году в римско-католической Церкви папа Григорий XIII ввел новую Пасхалию, названную григорианской. Вследствие изменения Пасхалии изменился и весь календарь. В настоящее время дата католической Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей. Католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, и опережает православную Пасху иногда более чем на месяц.

Фараоны отправились в путь

Торжественная церемония по перевозке мумий 22 египетских фараонов началась поздно вечером в субботу в столице Египта Каире, об этом сообщает РИА Новости.

Забальзамированные тела 22 древних царей Египта торжественно вывезли из здания Египетского национального музея, расположенного на площади Тахрир.

"Золотой парад фараонов" - так организаторы назвали церемонию. Длинную процессию из саркофагов, стилизованных под древние ладьи, возглавили облаченные в одежды живших тысячелетия назад египтян всадники-стражники.

Кортежу предстояло преодолеть пять километров. Основной маршрут процессии проходил вдоль Нила и окончился в недавно построенном в древнем районе Каира Фустате Национальном музее египетской цивилизации.

Среди перемещаемых мумий - тела 18 царей и четырех цариц семнадцатой-двадцатой династий. Среди них такие грозные и прославленные цари и завоеватели древности, как фараоны Рамзес II, Тутмос III и Сети I. В свой новый дом перевозится и знаменитая египетская царица Хатшепсут.

Ранее в интервью РИА Новости министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани заявил, что перевозимые в новый музей мумии будут чествовать как глав государств. Он также отметил, что данное мероприятие является "самым большим культурным событием в Египте за последние годы".

По его словам, переезд мумий древних царей стал необходимостью уже давно. В помещениях расположенного в центре Каира Национального музея отметил он, "не хватало достойного для экспозиции и хранения мумий фараонов места".

Аль-Анани также отметил, что участившиеся темпы строительства музеев в Египте направлены на то, чтобы приезжающие в страну туристы "смогли провести в ней больше времени и лучше ознакомиться с древним наследием".

В торжественной церемонии принял участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Из Токио во Франкфурт - через Красноярск

Пассажирский Boeing, следовавший из Токио в немецкий Франкфурт, совершил в воскресенье незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, Boeing 787-9 авиакомпании All Nippon Airways благополучно приземлился в Красноярске в 6.18 по местному времени (2.18 по Кишиневу). По предварительным данным, это произошло из-за отказа левого двигателя.

Согласно информации сервиса Flightradar24, Boeing 787-9 Dreamliner, вылетевший из Токио, незадолго до подлета к Норильску резко изменил траекторию своего движения.

В настоящее время пассажиры покинули борт лайнера и находятся в здании аэропорта. Ожидается, что они продолжат полет через восемь часов.

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