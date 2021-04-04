Эффект пандемии: COVID-19 европейских кондитеров больше не вдохновляет

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Год спустя от начала первой волны пандемии европейские кондитеры уже не вдохновляются темой COVID-19, когда придумывают и создают пасхальные сладости. Лишних упоминаний о коронавирусе избегают, если это не касается объявлений с просьбой соблюдать дистанцию, а также ношения защитных масок продавцами и покупателями в кондитерских.

Иная картина наблюдалась в прошлом году, когда на теме пандемии активно зарабатывали, шоколадные зайцы в медицинских масках и пасхальные яйца в форме коронавирусного "шарика с шипиками" шли на ура.

Корреспонденты РИА Новости изучили, что кондитеры предлагают европейцам на католическую Пасху, которая в этом году приходится на 4 апреля.

"Прошу прощения, но к Пасхе уже ничего не осталось", - говорит продавец в кондитерской в центре бельгийской столицы Брюсселя. На полках ждут своих хозяев лишь уже заранее оплаченные заказы с шоколадными яйцами и зайцами в костюмах супергероев из фильмов, но ни один из них не напоминает об очередной волне коронавируса, который в последнее время вызывает у уставших от ограничений бельгийцев только раздражение.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Пасхальная корзина

Традиционно жители Бельгии перед Пасхой заранее запасаются шоколадными зайцами и яйцами, в том числе для пасхальной "охоты" на сладости.

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В отличие от прошлого года в этот раз власти королевства не стали запрещать детям охотиться за яйцами, которые взрослые заранее прячут в самых разных местах. Однако, как предупредил официальный представитель антикризисного штаба Бельгии Ив Ван Латем, такие игры рекомендовано проводить только на свежем воздухе, не забывая о социальной дистанции и дезинфицирующих средствах.

В Австрии коронавирус также не нашел масштабного отражения в пасхальных атрибутах, хотя кое-где пандемия еще напоминает о себе. Например, в отдельных интернет-магазинах можно приобрести товары с изображением пасхального зайца в маске. Некоторые кондитерские "надели" маски и на шоколадные зайцев. В публикациях онлайн-изданий можно встретить фотоснимки с изображением пасхальных яиц в антиковидной маске, а не в привычной корзинке.

В одной из венских кондитерских корреспонденту РИА Новости сказали, что вопрос о пополнении пасхального ассортимента продуктами, напоминающими о коронавирусе, даже не поднимался. "Мы не заказывали ничего, связанного с этой темой", - сказала продавщица в кондитерской. На вопрос "Почему?" она затруднилась ответить, но, судя по ассортименту, усталость от коронавируса сказывается и на кондитерах.

В Париже традиционно около бутиков с шоколадом в преддверии пасхальных выходных выстраивались очереди. На полках - шоколадные яйца, цыплята, курочки и кролики разных размер и форм. Эту Пасху, как и прошлую, Франция проведет в карантине на фоне третьей эпидемии коронавируса.

В прошлом году некоторые французские шоколатье не обошли стороной тему пандемии в своих шоколадных творениях. Так, булочник из Труа Нассер Лакдар, реагируя тогда на актуальные события, сделал шоколадных кроликов в масках, а шоколатье-кондитер из Бретани Жан-Франсуа Прэ использовал изображение COVID-19 для создания пасхального яйца. Взяв трехмерное изображение вируса, он смог воспроизвести его форму в виде шоколадной сферы. В этом году, как пишут СМИ, он выпустил шоколадное яйцо со шприцем и назвал его Astrachocola, таким образом, видимо, делая отсылку к названию компании AstraZeneca, которая производит вакцины от коронавируса.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Пасхальные рулеты в католическом храме в канун празднования католической Пасхи в Варшаве.

Вместе с тем в сетевых бутиках и больших супермаркетах найти пасхальные яйца с тематикой COVID-19 сложно. "Мы предпочитаем делать достаточно классические вещи. Но наверняка, если хорошо поискать в интернете, то возможно что-то найти по вашему запросу", - сказала корреспонденту РИА Новости продавщица в одной из кондитерских в 17 округе Парижа в ответ на "необычный" вопрос о пасхальных яйцах на тему коронавируса. "Впервые слышу о таком. К нам никто с таким не обращался", - с удивлением ответили в другом шоколадном бутике во французской столице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jitsk Chocolates (@jitsk_chocolates)

Нет в этом году темы коронавируса и в Цюрихе, хотя в прошлом году здесь выпускали шоколадных зайцев в масках.

В Италии также решили в этом году не уходить от традиций. Помимо шоколадных яиц, традиционным итальянским пасхальным угощением является кулич "коломба" ("голубка") в форме пышного креста.

Продукцию крупных производителей можно все так же купить в супермаркетах, тогда как небольшие пекарни реализуют свою выпечку через магазины деликатесов. Разброс цен – от 3 евро за "заводскую" выпечку до 38 за "эксклюзивную".

© Sputnik / Алексей Витвицкий Пасхальные сладости в католическом храме в канун празднования католической Пасхи в Варшаве.

В этом году мелкие производители стали активнее предлагать свою выпечку для доставки онлайн, хотя и розничная торговля, по впечатлению РИА Новости, пострадала несильно. В одном из магазинов корреспонденту агентства сообщили, что распродали почти все "коломбы" за пару дней до Пасхи, хотя и заказали их чуть меньше, чем в прошлом году.

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