Папа Римский в пасхальном послании призвал всех людей к примирению

В своем традиционном послании "Граду и миру" понтифик говорил о ситуации в современном мире, отдельно остановившись на конфликтах.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik, Александр Логунов. Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании предостерег от наращивания вооружений в период пандемии и призвал участников всех конфликтов к примирению и началу восстановления, передает корреспондент РИА Новости.

В светлое Воскресение Христово папа Франциск отслужил торжественную мессу и обратился к католикам с благословением Urbi et Orbi ("Граду и миру"). Второй год подряд папа Римский Франциск выступает не с балкона на площади, а из базилики Святого Петра из-за действующих в связи с пандемией COVID-19 ограничений.

"Пасхальная весть не показывает мираж, не раскрывает магическую формулу, не указывает путь к отступлению перед лицом сложной ситуации, которую мы проходим. Пандемия все еще продолжается, социальный и экономический кризис очень тяжел, особенно для самых бедных. Несмотря на это, и это возмутительно, вооруженные конфликты не прекращаются, а военные арсеналы укрепляются. Сегодня это безобразие", - заявил понтифик.

Папа Франциск обратился ко всем, кто испытал страдания из-за пандемии коронавируса, – больным и потерявшим своих близких. В этой связи он подчеркнул, что право на помощь и необходимое лечение должно принадлежать всем. Понтифик призвал международное сообщество принять меры, чтобы преодолеть задержки в распределении вакцин и поделиться ими с наиболее бедными странами.

По традиции папа Римский посвятил часть пасхального послания ситуации в современном мире, отдельно остановившись на конфликтах в Эфиопии, Сирии, Йемене и Ливии.

Говоря о мигрантах и беженцах, "бегущих от войны и нищеты", понтифик поблагодарил страны, которые принимают "ищущих убежище", особенно Ливан и Иорданию.

"В мире по-прежнему слишком много войн и слишком много насилия. Господь да поможет нам преодолеть менталитет войны. Пусть он даст тем, кто оказался в плену конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, возможность безопасно вернуться к своим семьям и вдохновит правителей всего мира на сдерживание гонки новых вооружений", - сказал папа Франциск.

По его словам, пандемия резко увеличила число бедных и отчаяние тысяч людей. Он призвал власти обеспечить поддержку нуждающимся семьям.

Понтифик отметил, что многие христиане празднуют Пасху с серьезными ограничениями, не имея доступа к церковным службам. "Мы молимся, чтобы любые ограничения свободы вероисповедания и религии в мире были сняты и чтобы каждому было разрешено молиться свободно", - сказал он.

Отдельно папа Римский высказался о необходимости установления диалога между палестинцами и израильтянами и вспомнил о недавней поездке в Ирак, который, как он надеется, продолжит путь к примирению.

"Все вовлеченные стороны должны предпринять эффективные усилия, чтобы положить конец конфликтам и позволить измученным войной народам жить в мире и начать восстановление своих стран", - заявил глава Римско-католической церкви.

В завершение пасхального послания Франциск по традиции отпустил грехи всем, кто следил за праздничными богослужениями по телевидению, радио, интернету или присоединился к ним духовно.

Прямую онлайн-трансляцию всех пасхальных мероприятий ведет информационный портал Святого престола Vatican News.

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