"Спутник Лайт" сможет снизить риск заражения коронавирусом вдвое

По словам разработчиков препарата, его использование поможет разгрузить медицинские стационары от большого потока заболевших.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Вакцина "Спутник Лайт" снижает риск заболевания COVID-19 в два раза. Об этом заявил директор Национального центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передае тсо ссылкой на телеканал "Россия 1" РИА Новости.

"Если вариант "Лайт", который представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V", использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60", — сказал он.

Использование вакцины поможет разгрузить медицинские стационары от большого потока заболевших, подчеркнул ученый.

В конце марта Минздрав зарегистрировал "лайт-версию" вакцины от коронавируса "Спутник V". Как и первый препарат, его разработали специалисты Центра имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас продолжается третья фаза испытаний.

Схема подразумевает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. Предполагается, что иммунитет после вакцинации будет сохраняться три-четыре месяца, а его эффективность составит около 85 процентов.

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