Фото: загадочные орхидеи - цветы романтиков и мистиков

Каких только праздников не выдумает человек, чтобы себя порадовать - вот и на 4 апреля выпадает такой: Всемирный день орхидей.
КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Специалисты утверждают, что наиболее древние виды орхидей - возрастом не менее 140 миллионов лет. Возникли эти необычные растения в позднемеловую эпоху. Говорят, что их в своих трудах упоминал сам Конфуций. Кому именно и почему пришло в голову отмечать день орхидеи 4 апреля - неизвестно. Но раз праздник есть, почему бы не рассказать об орхидеях? И не полюбоваться красотой этих цветов.
На подоконниках у рядовых цветоводов обычно живут фаленопсисы, которые в дикой природе встречаются крайне редко. Зато дикие виды орхидей могут достигать нескольких метров в высоту и жить не одно десятилетие.
Многие сорта орхидей окружены мистическим ореолом. Например, черная. Есть поверье, что такие цветы могут помочь хозяину в достижении желаемого. К тому же черные орхидеи считаются одними из самых дорогих. В дикой природе черные экземпляры не встречаются.
Орхидея, представленная на VII ежегодном фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь "Тропическая зима" в Ботаническом саду МГУ им. Ломоносова в Москве.
Среди тех, кто обрел известность благодаря орхидеям, - ботаник Федерик Сандер. Его называют королем орхидей. До сих пор известен "Дом Сандера" в английском городке Сент-Альбансе - гигантская оранжерея (она была выстроена на участке площадью 16 тысяч квадратных метров) со стеклянными стенами, внутри которой поддерживался специальный микроклимат. Посетители оранжереи сперва попадали в просторный зал, откуда уже могли проследовать в настоящее царство орхидей.
Благодаря энтузиасту Сент-Альбанс стал настоящей столицей орхидееводства, в город даже проложили железную дорогу! Для XIX века это было невиданной роскошью. Коллекция Сандера стоила баснословных денег, экземпляры орхидей к нему везли из Америки, Азии и Африки.
Часто приходится слышать, что орхидеи - цветы вредные, потому что воруют энергию. Знатоки говорят: это заблуждение. Подоплекой, возможно, служит то, что растения восстанавливаются ночью, чтобы днем снова радовать нас своей красотой. Просто не держите орхидеи в спальне - и все суеверия вам нипочем.