Фото: загадочные орхидеи - цветы романтиков и мистиков

Каких только праздников не выдумает человек, чтобы себя порадовать - вот и на 4 апреля выпадает такой: Всемирный день орхидей.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Специалисты утверждают, что наиболее древние виды орхидей - возрастом не менее 140 миллионов лет. Возникли эти необычные растения в позднемеловую эпоху. Говорят, что их в своих трудах упоминал сам Конфуций. Кому именно и почему пришло в голову отмечать день орхидеи 4 апреля - неизвестно. Но раз праздник есть, почему бы не рассказать об орхидеях? И не полюбоваться красотой этих цветов.

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На подоконниках у рядовых цветоводов обычно живут фаленопсисы, которые в дикой природе встречаются крайне редко. Зато дикие виды орхидей могут достигать нескольких метров в высоту и жить не одно десятилетие.

© Sputnik / Виталий Аньков Цимбидиум гибридный на выставке тропических орхидей в оранжерее Ботанического сада во Владивостоке.

В настоящее время ученым известно более 25000 видов орхидей, время от времени список пополняется. Кстати, именно среди орхидей попадаются самые дорогие цветы в мире.

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Существуют виды орхидей, которые растут на деревьях. Некоторые из видов "обитают" на скалах или под землей. Такие экземпляры, как утверждают ботаники, опыляются подземными животными.

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Кстати, орхидеи имеют непосредственное отношение к любимым нами специям. Так, натуральная ваниль - это стручки одного из видов орхидеи.

© Sputnik / Илья Наймушин Орхидея Ванда (Vanda) в цветочном магазине в Дивногорске Красноярского края.

Те из орхидей, которые нуждаются в опылении мухами или пчелами, со временем "научились" имитировать очень похожие их копии и издавать привлекающие для процесса ароматы.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Longwood Gardens (@longwoodgardens) Многие сорта орхидей окружены мистическим ореолом. Например, черная. Есть поверье, что такие цветы могут помочь хозяину в достижении желаемого. К тому же черные орхидеи считаются одними из самых дорогих. В дикой природе черные экземпляры не встречаются.

© Sputnik / Владимир Песня Орхидея, представленная на VII ежегодном фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь "Тропическая зима" в Ботаническом саду МГУ им. Ломоносова в Москве. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от orquidias raras (@orquidias.raras) Орхидеи широко используются в традиционной восточной медицине. В древнем Китае через орхидею выражали уважение и почтение к собеседнику.Среди тех, кто обрел известность благодаря орхидеям, - ботаник Федерик Сандер. Его называют королем орхидей. До сих пор известен "Дом Сандера" в английском городке Сент-Альбансе - гигантская оранжерея (она была выстроена на участке площадью 16 тысяч квадратных метров) со стеклянными стенами, внутри которой поддерживался специальный микроклимат. Посетители оранжереи сперва попадали в просторный зал, откуда уже могли проследовать в настоящее царство орхидей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanam Tanaman (@tanam.tanaman) Благодаря энтузиасту Сент-Альбанс стал настоящей столицей орхидееводства, в город даже проложили железную дорогу! Для XIX века это было невиданной роскошью. Коллекция Сандера стоила баснословных денег, экземпляры орхидей к нему везли из Америки, Азии и Африки.