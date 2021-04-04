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"Жатва" штрафами: сколько жители Латвии заплатили за нарушение карантина

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (52)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210404/34258005/Zhatva-shtrafami-skolko-zhiteli-Latvii-zaplatili-za-narushenie-karantina.html

С начала чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса граждане Латвии заплатили четверть миллиона евро штрафов за нарушение введенных правительством ограничений.

КИШИНЕВ, 4 апр  – Sputnik. Со вступления в ноябре прошлого года в действие чрезвычайной ситуации в Латвии государственная полиция выписала за нарушения ковидных ограничений штрафов на общую сумму в 283 тысячи 616 евро, передает Sputnik Латвия.

Джо Байден во время жарки стейка.
© AP Photo / Charlie Neibergall
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Отмечается, что граждане страны уже оплатили 250 тысяч 432 евро из этой суммы. 

С 9 ноября 2020 года по 30 марта 2021-го полицейские задокументировали 27 тысяч 190 административных нарушений режима ЧС. Сотрудники правоохранительных органов сделали также 55 тысяч 335 превентивных предупреждений за указанный период.

За нарушения ограничений в период ЧС в Латвии предусмотрены штрафы от 10 до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро для юридических лиц.

Учитывая, что нынешние выходные в Латвии - пасхальные, полиция усилила контроль за местами скопления людей и участниками дорожного движения. 

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (52)

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