Фото: Братислава почтила память красноармейцев, освобождавших город

В памятной церемонии в честь красноармейцев-освободителей приняли участие президент Словакии Зузана Чапутова, а также мэр Братиславы Матуш Валло.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Память советских воинов, погибших при освобождении Братиславы во время Второй мировой войны, почтили президент Словакии и другие представители руководства страны.

Церемонии возложения венков к памятникам в честь воинов Красной армии, которые погибли при освобождении Братиславы в апреле 1945 года, транслировались сетевыми телеканалами, пишет РИА Новости.

Президент республики Зузана Чапутова, а также мэр Братиславы Матуш Валло возложили венки в центре словацкой столицы к памятнику Победы над нацизмом, на красном гранитном постаменте которого высечена надпись: "Красной армии-освободительнице благодарная Братислава". Президент написала в Facebook, что главную роль в освобождении города сыграли советские солдаты.

Венок к памятнику Победы над нацизмом также возложил и утвержденный на посту премьера в минувший четверг новый глава правительства республики Эдуард Хегер. Он отметил, что освобождение Братиславы фактически означало освобождение всей республики.

В свою очередь, спикер словацкого парламента Борис Коллар вместе с послом России в Словакии Игорем Братчиковым возложили венки к памятнику воинам-освободителям на мемориале Славин в Братиславе. На территории этого комплекса похоронены 6845 красноармейцев.

В связи с режимом чрезвычайной ситуации, действующим в Словакии, все церемонии возложения венков руководством страны были разнесены по разным местам столицы и проходили в разное время с участием минимального числа людей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova