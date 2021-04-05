13:15 05 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.29
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.65
Поиск
Братислава. Архивное фото

Фото: Братислава почтила память красноармейцев, освобождавших город

© Sputnik / Leonid Sveridov
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210405/34262069/foto-bratislava-pochtila-pamyat-krasnoarmeytsev-osvobozhdavshikh-gorod.html

В памятной церемонии в честь красноармейцев-освободителей приняли участие президент Словакии Зузана Чапутова, а также мэр Братиславы Матуш Валло.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Память советских воинов, погибших при освобождении Братиславы во время Второй мировой войны, почтили президент Словакии и другие представители руководства страны.

Заседание координационного комитет Победа
© Photo : Facebook / Igor Dodon
Координационный комитет "Победа" обсудил мероприятия к годовщине начала ВОВ

Церемонии возложения венков к памятникам в честь воинов Красной армии, которые погибли при освобождении Братиславы в апреле 1945 года, транслировались сетевыми телеканалами, пишет РИА Новости.

Президент республики Зузана Чапутова, а также мэр Братиславы Матуш Валло возложили венки в центре словацкой столицы к памятнику Победы над нацизмом, на красном гранитном постаменте которого высечена надпись: "Красной армии-освободительнице благодарная Братислава". Президент написала в Facebook, что главную роль в освобождении города сыграли советские солдаты.

Венок к памятнику Победы над нацизмом также возложил и утвержденный на посту премьера в минувший четверг новый глава правительства республики Эдуард Хегер. Он отметил, что освобождение Братиславы фактически означало освобождение всей республики.

В свою очередь, спикер словацкого парламента Борис Коллар вместе с послом России в Словакии Игорем Братчиковым возложили венки к памятнику воинам-освободителям на мемориале Славин в Братиславе. На территории этого комплекса похоронены 6845 красноармейцев.

В связи с режимом чрезвычайной ситуации, действующим в Словакии, все церемонии возложения венков руководством страны были разнесены по разным местам столицы и проходили в разное время с участием минимального числа людей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Акцию "Бессмертный полк" готовят в очном и онлайн-формате
"Бессмертная память": в России представили международный проект

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
В одном из кишиневских кафе посетители могут посидеть за ождним столом с кошками.
Фото: гладь, чеши, люби - котокафе в Кишиневе
Итоги недели в видео: ЧП в Молдове, политический кризис и громкие заявления
Итоги недели в видео: ЧП в Молдове, политический кризис и громкие заявления
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться