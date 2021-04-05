Лидеры постпандемийного мира – кто они: прогноз Bloomberg

Среди факторов, влияющих на темпы восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией, эксперты назвали скорость вакцинации населения от коронавируса и монетарную политику.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Одно из крупнейших мировых аналитических агентств дало свой прогноз о развитии мира в 2021 году, в период восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По мнению аналитиков агентства, некоторые страны могут "отстать от тренда" в процессе восстановления.

В качестве лидеров "постпандемийного" мира агентство назвало США и Китай, сообщает РИА Новости. Вашингтон был назван локомотивом восстановления за счет триллионов долларов, потраченных на бюджетное стимулирование. Успех Пекина объясняется эффективной борьбой с пандемией в стране.

В публикации отмечается, что рост мировой экономики будет рекордным с 1960-х годов и составит 6,9%. Однако темпы восстановления не будут одинаковыми во всех странах из-за разных темпов вакцинации и доступности препаратов. Среди отстающих окажутся развивающиеся страны и Евросоюз, прежде всего Франция и Италия, считают эксперты агентства.

"Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком много людей продолжают сталкиваться с потерей рабочих мест и ростом бедности. Слишком много стран отстают", — цитирует агентство главу МВФ Кристалину Георгиеву.

Многим странам придется потратить годы, чтобы вернуться на доковидный уровень. Особенно сильно пострадают государства, делающие в экономике упор на туризм, считают эксперты.

В первом квартале этого года мировая экономика показала рост на 1,3%. Высокие темпы роста отмечаются в США, в то время как во Франции, Германии, Италии, Великобритании и Японии наблюдается сокращение ВВП. Россия, Бразилия и Индия пока уступают по темпам роста Китаю.

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