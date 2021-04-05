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Возобновление очного обучения в вузах

Студентам из нескольких стран разрешили вернуться на обучение в Россию

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210405/34266372/studentam-iz-neskolkikh-stran-razreshili-vernutsya-na-obuchenie-v-russia.html

На учебу в Россию могут вернуться граждане стран с благоприятной, по мнению оперштаба РФ по предупреждению распространения коронавируса, эпидемиологической обстановкой.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Студенты, аспиранты и ординаторы из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию и продолжить обучение в вузах страны. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном российском интернет-портале правовой информации.

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Таким образом, теперь въехать в Россию для обучения могут иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из таких стран, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Германия, Греция, Египет, Казахстан, Киргизия, Турция, Узбекистан, Швейцария, Япония и других. Полный список стран доступен на сайте Министерства науки и высшего образования России.

"Список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов, регулярно обновляемый оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, будет доводиться университетами до обучающихся, в том числе через личные кабинеты на сайтах университетов, а также через официальные страницы в социальных сетях и мессенджерах", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Минобрнауки РФ также разработало порядок действий по возвращению иностранцев, обучающихся в России, и проводит работу по его реализации. Подготовлены методические материалы по организации работы в образовательных учреждениях высшего образования, сформированы инструкции для обучающихся, пишет РИА Новости.

"В настоящее время Минобрнауки России сформирован Реестр государственных образовательных организаций, полностью готовых к приему иностранных студентов, еще не въехавших в Российскую Федерацию. Университеты, готовые к приему иностранных обучающихся, уже работают с порталом государственных услуг для формирования списков студентов, что позволит студентам из разрешенного списка государств воспользоваться сухопутными пунктами пропуска и облегчит их въезд в случае транзита через уже открытые страны", – отмечается на сайте.

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