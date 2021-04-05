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Камышовый кот в вольере Московского зоопарка

Передача COVID-19 от человека к животным возможна - ВОЗ

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (66)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210405/34274360/Peredacha-COVID-19-ot-cheloveka-k-zhivotnym-vozmozhna-VOZ.html

Организация рекомендует больным COVID-19 ограничить контакты с домашними питомцами и другими животными.

КИШИНЕВ, 5 апр  – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что человек может заразить COVID-19 домашних и некоторые виды диких животных, передает РИА Новости.

"Вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован", — заявила агентству представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
© Sputnik / Vladimir Pesnya
Эксперт: COVID-19 таит опасность для сельскохозяйственных и домашних животных
Среди животных, контактировавших с людьми и заболевшими коронавирусной инфекцией норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки, проинформирвала специалист.

"Важно понимать, какие виды животных наиболее восприимчивы к вирусу, чтобы найти другие потенциальные животные-резервуары и избежать повторных вспышек в будущем", — сказала Вуйнович.

ВОЗ рекомендует больным COVID-19 ограничить контакты с домашними питомцами и другими животными. Сообщается, что межвидовые перемещения вируса могут спровоцировать его генетические мутации. А это, в свою очередь, будет иметь последствия для заболевания людей.

Ранее стало известно, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных – "Карнивак-Ков". Препарат разработан учеными Россельхознадзора.

Новый препарат, разработанный специалистами Россельхознадзора, на сегодняшний день единственная вакцина от COVID-19 для зверей. Аналогов в других странах нет.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 130,4 миллиона людей, перенесших коронавирусную инфекцию, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 131,3 миллиона. Более 2,8 миллиона человек спасти не удалось.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (66)

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