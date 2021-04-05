"Спутник V" лучше, чем Pfizer защищает от опасного штамма COVID – источник

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. "Спутник V" защищает от "южноафриканского" штамма коронавируса лучше, чем вакцина Pfizer, а выводы американских ученых об относительно низкой эффективности российской вакцины являются слабыми, сообщил РИА Новости источник, близкий к НИЦЭМ им. Гамалеи.

Ранее на сайте MedRxiv группа американских ученых опубликовала препринт исследования, согласно которому, российская вакцина "Спутник V" менее эффективно действует против "южноафриканского" штамма коронавируса, чем против других штаммов.

"Важно отметить, что обсуждаемая работа пока не прошла процесс рецензирования (это препринт, конечная версия которого может отличаться в финальном варианте), а кроме того, у одного из трех основных авторов статьи есть явный конфликт интересов, поскольку он является участником консультационного совета Pfizer/BioNtech по вариантам коронавируса", - отметил источник.

"Но даже при этом вакцина "Спутник V" показала себя наиболее эффективной вакциной по цифрам вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов - устойчивость к наиболее проблемному "южноафриканскому штамму" оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также обратил внимание, что по отношению к "британскому" штамму, наиболее распространённому в настоящее время в Европе, вообще не обнаружено значимого снижения нейтрализующей активности. "И только в дополнительном тесте (в котором использовался не живой коронавирус SARS-Cov-2, а суррогатный вирус везикулярного стоматита) авторам препринта удалось увидеть разницу не в пользу "Спутника V" по отношению к "южноафриканскому" варианту", - прокомментировал он.

Собеседник агентства назвал полученные в статье выводы "очень слабыми", поскольку нельзя без существенных оговорок переносить данные суррогатного теста на ситуацию с самим вирусом SARS-CoV-2, а тем более результаты по дополнительным показателям. "Странным также является то, что консультанты Pfizer не приводят данные в том же тесте для вакцины Pfizer по данным этой же статьи", - указал он.

"Невозможно поверить, что сделано это случайно, при такой педантичности к оформлению данных. В заключении хочется поблагодарить авторов статьи. Их независимая высокая оценка еще раз доказала надежность уже опубликованных данных и эффективность вакцины "Спутник V", - заключил он.

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

В нашей стране о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Результаты собственного исследования Центра им. Гамалеи будут в мае 2021 года опубликованы в рецензируемом научном журнале, добавил источник агентства РИА Новости. Эти исследования будут основаны на гораздо большей выборке, чем выборка в 12 человек, использованная американскими учеными, и покажут большую эффективность российской вакцины против новых коронавирусных штаммов, включая "южноафриканский" вариант, чем у других вакцин, включая вакцину Pfizer.

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