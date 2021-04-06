Почти миллион: в Роспотребнадзоре оценили распространение мутаций COVID-19

Глава Роспотребнадзора рассказала о том, как происходит распространение мутаций коронавируса в мире.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Всеобщая база данных геномов коронавируса нового типа насчитывает уже почти миллион.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она заявила, что распространение мутаций коронавируса во всем мире не прекращается.

"В мире продолжается распространение мутантных штаммов нового коронавируса, и в международной базе данных представлен сегодня уже почти миллион геномов нового коронавируса", – сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Она также уточнила, что британский штамм составляет 27% от общего числа геномов, а его циркуляция отмечена в 130 странах, южноафриканского – в 80, бразильского – в 45.

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