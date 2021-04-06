Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом. Самочувствие политика хорошее, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

"Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V". После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет", – цитирует Sputnik Казахстан сообщение Уали в Facebook.

Официальный представитель казахского президента также подчеркнул: Токаев убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности.

В связи с этим он в очередной раз от имени главы государства призвал всех граждан страны принять вакцину при первой возможности.

Отмечается, что президент Казахстана ранее заявлял о доверии к производителям отечественной вакцины от COVID-19, и высказывал намерение привиться ей, когда она будет готова.

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