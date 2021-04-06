18:37 06 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD18.05
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (73)
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210406/34280179/prezident-kazakhstana-privilsya-vaktsinoy-sputnik-v.html

Сообщается, что Касым-Жомарт Токаев прошел вакцинацию препаратом, выпущенным фармацевтическим заводом на территории Казахстана.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом. Самочувствие политика хорошее, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

"Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V". После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет", – цитирует Sputnik Казахстан сообщение Уали в Facebook.

Спутник V
© Sputnik / Чедлы Бен Ибрахим
Российская вакцина "Спутник V" популярнее, чем остальные, среди жителей Молдовы
Официальный представитель казахского президента также подчеркнул: Токаев убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности.

В связи с этим он в очередной раз от имени главы государства призвал всех граждан страны принять вакцину при первой возможности.

Отмечается, что президент Казахстана ранее заявлял о доверии к производителям отечественной вакцины от COVID-19, и высказывал намерение привиться ей, когда она будет готова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (73)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: в Белом доме – белый кролик: кто гостил у Байдена на Пасху
Дайвер установил мировой рекорд по задержке дыхания под водой
Видео: не дыша - дайвер установил мировой рекорд
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться