Еврорегулятор признал связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает наличие связи между вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca и случаями тромбоза действительно есть.
Об этом рассказал глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации EMA Марко Кавалери.
"Сейчас все труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией AstraZeneca и очень редкими случаями тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Ясно, что она есть", – отметил он.
Чиновник, однако, затруднился указать причины такой реакции, подчеркнув, что исследования в данной области еще далеки от завершения.
Напомним, ряд стран Европы приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca. Австрия была первой страной, приостановившей использование одной из поступивших в страну партий вакцины AstraZeneca. Решение об этом в Вене приняли после того, как одна из привитых женщин умерла, а у второй развилась тромбоэмболия.
Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния, Германия, Франция и Италия.
После того, как Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) опубликовал выводы своего исследования, свидетельствующие о безопасности вакцины, несколько стран объявили о возобновлении применения шведско-британского препарата. В числе таких стран – Португалия, Испания, Нидерланды, Германия и Франция. Норвегия и Дания заявили, что торопиться с возобновлением вакцинации AstraZeneca пока не будут.
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