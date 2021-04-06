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Вакцина AstraZeneca

Еврорегулятор признал связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (79)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210406/34281618/ema-priznal-svyaz-mezhdu-vaktsinoy-astrazeneca-i-sluchayami-tromboza.html

В Европейском агентстве по лекарственным средствам подтвердили связь между использованием вакцины AstraZeneca и случаями тромбоза у привитых ею.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает наличие связи между вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca и случаями тромбоза действительно есть.

Об этом рассказал глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации EMA Марко Кавалери.

"Сейчас все труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией AstraZeneca и очень редкими случаями тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Ясно, что она есть", – отметил он.

Чиновник, однако, затруднился указать причины такой реакции, подчеркнув, что исследования в данной области еще далеки от завершения.

Вакцина AstraZeneca
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria
Заявление Кавалери прокомментировал заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери. Он допустил, что EMA может рекомендовать не использовать вакцину AstraZeneca определенным возрастным категориям. При этом министр отметил, что случаев тромбоза очень мало на фоне миллионов сделанных прививок. "Нет и тени сомнения, что соотношение риска и пользы остается положительным", – считает Силери.

Напомним, ряд стран Европы приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca. Австрия была первой страной, приостановившей использование одной из поступивших в страну партий вакцины AstraZeneca. Решение об этом в Вене приняли после того, как одна из привитых женщин умерла, а у второй развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины AstraZeneca в мире
© Photo : РИА Новости
Использование вакцины AstraZeneca в мире

Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния, Германия, Франция и Италия.

После того, как Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) опубликовал выводы своего исследования, свидетельствующие о безопасности вакцины, несколько стран объявили о возобновлении применения шведско-британского препарата. В числе таких стран – Португалия, Испания, Нидерланды, Германия и Франция. Норвегия и Дания заявили, что торопиться с возобновлением вакцинации AstraZeneca пока не будут.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (79)

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