Германия выходит из локдауна

Первым реализацию плана по выходу из локдауна начал немецкий регион Саар. Сегодня были отменены ограничения, касающиеся посещения ресторанов и культурных учреждений.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В Сааре, одном из наименее населенных регионов Германии, отмечается низкая заболеваемость коронавирусом. Правила, действующие на федеральном уровне, позволяют регионам, где зафиксировано наименьшее число заболевших, с 6 апреля начать реализацию плана по выходу из локдауна. Властями Саара был принят трехступенчатый план, позволяющий снять большую часть ограничений, при этом в силе остаются меры гигиенической безопасности, пишет РИА Новости.

Полного выхода из локдауна пока ждать рано. Согласно принятому плану, с 19 апреля каждый ученик обязан будет два раза в неделю проходить тестирование на коронавирус. У школьников, отказавшихся от регулярного тестирования, будет возможность обучаться дома.

Со вторника разрешено проведение частных мероприятий с участием не более 10 присутствующих. Максимум за сутки до мероприятия все участники обязаны сдать тест на COVID-19. Ресторанам и кафе разрешена работа на свежем воздухе, но на террасу можно будет попасть только по предварительной записи. Тест на коронавирус необходим для группового посещения заведения.

Контактными видами спорта можно заниматься только на открытом воздухе. При этом бесконтактные виды спорта допускаются в помещениях. Для посещения фитнес-клуба или спортивной секции необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус. Такие же правила действуют для кинотеатров, театров, опер и концертных залов.

Провериться на коронавирус можно при помощи самостоятельных тестов, которые продаются в магазинах.

Разработанная властями Саара модель выхода из локдауна предусматривает три ступени по его возможному развитию. При стабильной заболеваемости все принятые меры остаются в силе, но если число заражений будет увеличиваться, то тестирование станет необходимых и для другой социальной активности, например, для посещения непродовольственных магазинов, салонов красоты и других заведений.

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