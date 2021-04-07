В России могут начать маркировать фастфуд, предупреждая о его вреде

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан отметила, что в фастфуде содержится много трансжиров, канцерогенов, соли и сахара, что особенно вредно для детского организма.
КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. В России могут ввести регламент, предусматривающий, что производители фастфуда должны будут указывать подробный состав продукта и снабжать его надписями о вреде для здоровья. Соответствующее предложение выдвинула Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, пишет RT.
Она считает, что в фастфуде содержится много трансжиров, канцерогенов, соли и сахара, что особенно вредно для детского организма. Именно поэтому, по ее мнению, производителям фастфуда следует наносить соответсвующую маркировку цветом, контрастирующим с упаковкой. Надпись "Содержит вредные для здоровья компоненты" при этом должна занимать не менее 17% от всей упаковки, а картинки с предупреждением о вреде такой продукции для здоровья – не менее 50%.
Копии обращений, как уточняется, направили на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, руководителя комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
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