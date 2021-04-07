Конкурс имени Юрия Левитана стал международным

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени" стал международным. Кроме России творческие работы присылают из Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Конкурс набирает обороты. Больше всего приходит заявок в номинациях "авторская телевизионная программа" и "видеоблог".

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Лучшие работы попадут в шорт-лист, который опубликуют 15 июня на странице конкурса. Победителей назовут в рамках церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате.

Подать заявку на участие можно в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Призовой фонд составит 80 тысяч рублей в каждой номинации. Принять участие в конкурсе можно до 5 мая 2021 года на странице проекта на сайте ria.ru.

"Те работы, которые мы получаем на конкурс, отлично иллюстрируют тенденции развития медиа. Даже то, что сейчас больше всего видеоработ, показывает, насколько востребован такой формат. Под него приходится подстраиваться СМИ – даже газетам и радиостанциям", - сказал член жюри конкурса Алексей Орлов, руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik.

Вместе с тем представитель жюри конкурса обратил внимание, что оцениваться будут не герои присланных работ, а журналистское мастерство авторов, их умение выстраивать беседу, передать эмоцию, способность найти свежие углы и добиться полного раскрытия темы, а также владение языком, отсутствие в речи канцеляризмов и штампов.

Орлов отметил, что чаще всего участники конкурса в своих работах рассказывают о самопожертвовании, взаимовыручке, помощи, особенно в условиях пандемии COVID-19, создавшей тренд поведения, а теперь мы видим его отражение в творчестве тех, кто прислал работы на конкурс.

По мнению Орлова, из всех присланных работ можно представить полноценный срез общественного мнения, кого считают героями нашего времени. Они спасают людей из воды и пожара, возрождают редкие породы овец и сеют пшеницу, не сдаются, столкнувшись с тяжелым заболеванием, продолжают бороться и помогают другим в похожей ситуации.

Среди героев очерков и интервью, поступивших на конкурс, есть именитые спортсмены – олимпийцы и паралимпийцы, тренеры, разработчики новых программ и технологий, врачи, отдавшие свою жизнь в борьбе с коронавирусом, и студенты, работающие младшим медперсоналом в "красной зоне".

Не только тележурналисты, но и блогеры видят героев среди государственников. На конкурс прислан интересный телеочерк о руководителе, которому удалось изменить к лучшему жизнь в регионе и оставить о себе добрую память, и видеоблог о молодом директоре регионального туристического портала, сумевшем сделать небольшой городок привлекательным и для туристов, и для местной молодежи. Герои нашего времени создают эко-парки на месте бывших свалок мусора, помогают выжить любимой деревне, собирают и сохраняют фольклор малых народов своего края.

Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России – Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.

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