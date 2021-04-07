Создатели "ЭпиВакКороны" рассказали о результатах вакцинации среди пожилых

Центр "Вектор" – разработчик вакцины "ЭпиВакКорона" – обнародовал результаты применения препарата для людей старше 60 лет.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. После вакцинации "ЭпиВакКороной" антитела у пожилых людей вырабатываются в 94% случаев. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Мы точно знаем, что вакцина может применяться у лиц любого возраста старше 18, сейчас мы пойдем вниз. Мы понимаем, что введение вакцин вызывает образование эффективных антител в 94% случаев", — заявил Семенов.

При этом речь идет о выработке антител у людей старше 60 лет, сообщает РИА Новости.

© RIA Novosti Из чего состоит пептидная вакцина

"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском Центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности.

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