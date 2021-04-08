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Упаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона

"Вектор" намерен подать заявки на регистрацию "ЭпиВакКороны" в других странах

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Молдова
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Новых нежелательных реакций на вакцину "ЭпиВакКорона" не выявлено, она практически не вызывает побочных эффектов, сообщил Ринат Максютов.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил в интервью РИА Новости, что планируется подать заявки на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона" в других странах, так как к данной вакцине есть интерес.

"Мы планируем это сделать. Интерес к нашей вакцине, безусловно, есть. Со стороны зарубежных организаций и ведомств мы получили более 60 предложений", – пояснил Максютов.

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© РИА Новости
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При этом, по его словам, приоритетным остается удовлетворение спроса на российском рынке и обеспечение защиты россиян.

Максютов также уточнил, что пострегистрационные исследования "ЭпиВакКороны" намерены закончить в конце лета 2021 года, а предварительные итоги будут уже в конце апреля. На данный момент все добровольцы, участвующие в исследовании, привиты – 75% вакциной, 25% получили плацебо.

Новых нежелательных реакций на вакцину "ЭпиВакКорона" не выявлено, она практически не вызывает побочных эффектов, заявил Максютов.

"Вакцина легко переносилась, она практически не вызывает побочных эффектов. Новых нежелательных реакций, кроме описанных в инструкции (кратковременной болезненности в месте укола, небольшого повышения температуры), не выявлено", - сказал Максютов.

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Вакцина "ЭпиВакКорона" является однокомпонентной, но вводится дважды с интервалом 21 день, то есть по составу компоненты не отличаются, объяснил Максютов. Он уточнил, что в настоящее время есть много вакцин в национальном календаре прививок, которые вводятся многократно. Так что ситуация с двукратным введением "ЭпиВакКороны" вполне стандартна.

"ЭпиВакКорона" – вторая (после "Спутника V") зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр "Вектор".

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