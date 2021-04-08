Лавров: нельзя, чтобы вакцинные паспорта ограничивали право на передвижение

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Нельзя допустить, чтобы вакцинные паспорта ограничивали право на передвижение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана, пишет РИА Новости.

"Нельзя допустить, чтобы вакцинные паспорта ограничивали права человека, в том числе на передвижение, а именно такие задумки изначально в Евросоюзе обсуждались. Сейчас это каким-то образом все-таки приобретает более разумные очертания, эта дискуссия, но вопрос остается, и нам необходимо в раках ЕАЭС вырабатывать общие правила, которые не будут ограничивать право на передвижение. Вакцинные паспорта должны содержать в себе только одну цель – показывать состояние здоровья обладателя этого документа", – сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в настоящее время эту тему изучают санитарные власти объединения. "Санитарные власти этим занимаются и по мере того, как они будут приходить к определенным совместным оценкам, транспортные власти подключатся, потому что речь идет главным образом о вопросах, связанных с перемещением", – отметил Лавров.

Также министр обратил внимание на тот факт, что долгий процесс одобрения для использования в Евросоюзе российской вакцины от коронавируса "Спутник V" вызывает недовольство европейских стран.

"Президент России Владимир Путин не раз в разговорах с европейскими лидерами, в том числе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, приводил конкретные данные о том, кто, в какой день направлял заявки (на регистрацию - ред.), когда были направлены дополнительные документы. Мы исходим из того, что ЕС имеет какие-то свои правила, обычаи, привычки. Мы хотим сотрудничать, и то, что так долго занимает процесс одобрения вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств, уже, вы видите, вызывает недовольство в Европе", – подчеркнул глава МИД РФ.

Он обратил внимание на то, что из-за затягивания сроков сертификации российской вакцины органами Евросоюза претензии уже звучали в Словакии, Венгрии, Италии и еще нескольких странах.

Лавров также подчеркнул, что Россия и КНР не ведут никаких "войн вакцин" и не используют их в качестве геополитического инструмента.

"Конечно, когда Запад говорит, что Россия и Китай ведут гибридную войну вакцин или используют вакцины как геополитический инструмент, это печально, потому что они говорят о том, как они ощущают проблемы вакцинации внутри западного мира, в частности, в Евросоюзе. Мы никогда на ровном месте не критикуем, не радуемся, не злорадствуем по поводу того, что там происходит, в том числе с вакцинами. Единственное, что делают наши СМИ, перепечатывают и транслируют то, о чем сообщают СМИ Евросоюза. Ровно только об этом, больше ни о чем", – сказал Лавров.

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