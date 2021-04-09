Пока все спали: имена для львов, "Гагарин" летит в космос, ученые нашли город

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КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Стало известно, какие имена получат недавно прибывшие в кишиневский зоосад африканские львы. Симба, Лея, Луна и Белла - так будут звать четырех львят, пополнивших семью животных столичного зоосада.

© Photo : Facebook / Iv Ceban Африканские львы в зоопарке Кишинева

Информацией в соцсетях поделился мэр Кишинева Ион Чебан. Он рассказал, что имена для хищников были отобраны по итогам конкурса Vreau și eu un nume în această lume/"И мне нужно имя в этом мире"/, в котором приняли участие 113 детей и подростков в возрасте от 7 до 19 лет.

Голосование проходило в виде онлайн-опроса, было предложено 10 имен для самок и 10 - для самца, участниками опроса стали примерно 2000 человек.

Ребята, предложившие имена-победители, будут премированы, награждение состоится 15 апреля, каждый из премиантов получит 1000 леев и диплом.

"Благодарю коллег из Управления образования, молодежи и спорта, а также представителей Муниципального центра молодежи, которые организовали конкурс", - отметил Ион Чебан.

Трех самок и самца африканского льва привезли в кишиневский зоосад 18 марта, хищники прибыли из харьковского зоопарка. Симбе, Лее, Луне и Белле по шесть месяцев. Они уже вышли из карантина.

А в январе в столичный зоопарк привезли более 30 новых обитателей, в том числе несколько видов впервые.

Это лемур, каракал, сервал, мара, капибара, горный козел. Животные прибыли из России, из зоопарков Новосибирска и Хабаровска.

В общей сложности в кишиневском зоопарке насчитывается более 1100 животных.

Новый экипаж на МКС отвезет "Гагарин"

Менее двух часов остается до запуска на орбиту с космодрома Байконур российского космического корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), пуск состоится в преддверии Дня космонавтики и 60-летия полета в космос первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции на 9 апреля 2021 года в 10.42 мск со стартовой площадки номер 31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю. А. Гагарин" и экипажем длительной экспедиции МКС", - говорится на сайте Роскосмоса.

Сам Гагарин в 1961 году взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.

Именной корабль отвезет на МКС трех космонавтов: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. Как сообщает РИА Новости, для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая - второй, а для Дуброва - первый в карьере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial)

Примерно через 9 минут после пуска корабль выйдет на орбиту, а в 14.07 по кишиневскому времени, то есть через 3 часа 25 минут, причалит к МКС.

Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.раскопкиархеологи

В связи с предстоящим праздником на обшивку корабля нанесена надпись "Ю. А. Гагарин", а портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты.

Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС18 к полету готов, — доложил командир @novitskiy_iss ✅



🎥 Наша трансляция с космодрома Байконур начнется примерно через час: https://t.co/MK17fXgr47

🚀 Пуск в 10:42 по Москве (07:42 UTC) pic.twitter.com/biCuMcSWW9 — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2021

​Десять лет назад, когда праздновалась 50-я годовщина полета в космос первого человека, корабль "Союз ТМА-21" получил собственное имя "Гагарин". Тогда на бытовом отсеке корабля красовались эмблема "Полету Гагарина в космос 50 лет" и портрет космонавта, а на головной обтекатель ракеты "Союз-ФГ" были нанесены надписи "Гагарин", "50 лет полету Гагарина в космос" и портрет космонавта с надписью "Поехали!".

Археологи в Египте нашли исчезнувший город

Египетская археологическая миссия во главе с известным ученым, бывшим министром археологии Египта Захи Хавассом обнаружила на западном берегу Нила под Луксором затерянный в песках "Золотой город" - крупнейшее древнее поселение, когда-либо найденное на территории Египта, передает РИА Новости.

Город был построен в эпоху правления Аменхотепа III - девятого фараона прославленной XVIII династии, правившего с 1391 по 1353 год до нашей эры, говорится в полученном РИА Новости релизе министерства. "Золотой город" был известен в эпоху фараонов Аменхотепа IV (Эхнатона), Тутанхамона и его преемника фараона Эйе и считался крупнейшим административным и хозяйственным центром своего времени.

"Многие иностранные археологические миссии безуспешно искали этот город", - рассказал Хавасс.

По словам профессора египтологии Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (США) Бетси Брайан, "обнаружение потерянного города - второе крупнейшее археологическое открытие после гробницы Тутанхамона".

Раскопки в районе между храмами Рамсеса III в Мединат-Абу и Аменхотепа III египетские археологи начали в сентябре 2020 года, они надеялись найти погребальный храм Тутанхамона. Уже в течение первых недель раскопок были обнаружены фрагменты кирпичной кладки. "Миссия была изумлена, когда обнаружила, что место раскопок представляет собой хорошо сохранившийся большой город с почти целыми фрагментами стен и помещениями с сохранившимися в них предметами быта", - сообщило министерство.

Датировать находку помогли иероглифические надписи на глиняных сосудах, предназначенных для хранения вина. Датировку подтвердили и другие открытия на месте раскопок - кольца, изваяния скарабеев, изделия из цветной глины и каменная кладка с печатями Аменхотепа III.

Через семь месяцев раскопок миссии удалось обнаружить административный район и жилые кварталы, пекарню и другие помещения для изготовления и хранения пищи, строительную мастерскую, производившую глиняные кирпичи для построек, и ремесленные помещения для изготовления амулетов и других декоративных изделий для украшения храмовых интерьеров.

К северу от поселения обнаружен большой погребальный район, который еще исследуют. На данный момент найдены высеченные в горном массиве гробницы различного размера, к которым ведут прорубленные в скалах лестницы.

"Работа продолжается, миссия надеется найти нетронутые усыпальницы, полные сокровищ", - сообщило министерство.

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