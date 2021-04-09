В США и-за побочки препарата J&J закрыли два центра вакцинации

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson (J&J) временно закрыли в США из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Центр вакцинирования в штате Северная Каролина приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четырех человек госпитализировали для осмотра. Всего до закрытия в центре вакцинировали более 2,3 тысячи человек.
Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность, после того как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек. По данным телеканала CBS, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.
Как следует из данных центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), в стране по состоянию на 8 апреля привито в полном объеме более 66 миллионов человек — это 19,9 процента населения.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>