В США и-за побочки препарата J&J закрыли два центра вакцинации

Представитель компании Johnson & Johnson заверяет, что информация о побочных явлениях от применения вакцины тщательно изучается.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson (J&J) временно закрыли в США из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Центр вакцинирования в штате Северная Каролина приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четырех человек госпитализировали для осмотра. Всего до закрытия в центре вакцинировали более 2,3 тысячи человек.

Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность, после того как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек. По данным телеканала CBS, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.

Представитель Johnson & Johnson заявил, что компания внимательно изучает информацию о любых сообщениях, связанных с побочными эффектами, вызванными вакциной.

Как следует из данных центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), в стране по состоянию на 8 апреля привито в полном объеме более 66 миллионов человек — это 19,9 процента населения.

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