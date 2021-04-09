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Вакцина Johnson & Johnson

В США и-за побочки препарата J&J закрыли два центра вакцинации

© AFP 2021 / JON CHERRY
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (97)
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Sputnik Молдова
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Представитель компании Johnson & Johnson заверяет, что информация о побочных явлениях от применения вакцины тщательно изучается.

КИШИНЕВ, 9 апр  – Sputnik. Два центра массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson (J&J) временно закрыли в США из-за побочной реакции, выявленной у нескольких десятков привитых граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Вакцина AstraZeneca
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
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Центр вакцинирования в штате Северная Каролина приостановил деятельность после 18 случаев побочных эффектов среди людей, получивших инъекцию. Четырех человек госпитализировали для осмотра. Всего до закрытия в центре вакцинировали более 2,3 тысячи человек.

Центр вакцинации в штате Колорадо приостановил деятельность, после того как на побочные эффекты пожаловались более десяти человек. По данным телеканала CBS, их симптомы варьировались от головокружения до тошноты.

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© REUTERS / DADO RUVIC
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Представитель Johnson & Johnson заявил, что компания внимательно изучает информацию о любых сообщениях, связанных с побочными эффектами, вызванными вакциной.

Как следует из данных центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC), в стране по состоянию на 8 апреля привито в полном объеме более 66 миллионов человек — это 19,9 процента населения.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (97)

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