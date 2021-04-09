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Химическая лаборатория

Российский Минздрав выдал разрешение на исследование вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (100)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210409/34315398/Rossiyskiy-minzdrav-vydal-razreshenie-na-issledovanie-vaktsiny-EpiVakKorona-N.html

Ученые России работают над запуском в гражданский оборот еще одной вакцины от коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 9 апр  – Sputnik. Минздрав России выдал разрешение на проведение первой-второй фазы клинических исследований еще одной вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона-Н", разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ.

Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона
© Photo : Пресс-служба Роспотребнадзора
"Вектор" намерен подать заявки на регистрацию "ЭпиВакКороны" в других странах

"Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 (ЭпиВакКорона-Н) с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет (І-II фаза)", - говорится в реестре, который цитирует РИА Новости.

Клинические исследования начались 8 апреля и завершатся 30 сентября 2021 года, уточняется в реестре.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы еще две вакцины от COVID-19: "ЭпиВакКорона" - от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (100)

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