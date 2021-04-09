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Генеральная прокуратура Беларуси

Уголовное дело возбуждено по факту геноцида населения Белоруссии в годы ВОВ

© Photo : Пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси
Общество
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Минск также намерен поставить вопрос в рамках международных договоров о выдаче некоторых преступников, которые еще живы.

КИШИНЕВ, 9 апр  – Sputnik. Уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны возбудил генеральный прокурор страны Андрей Швед, передает РИА Новости.

Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
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О планах надзорного ведомства возбудить дело из-за геноцида белорусского народа во время войны Швед заявил в марте, по итогам совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко. 

"В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси", - сказал Швед журналистам.

Генпрокурор также отметил, что Минск в случае расследования уголовного дела о геноциде поставит вопрос в рамках международных договоров о выдаче некоторых преступников, которые еще живы. 

"Отдельное направление – это, конечно, составление списков всех умерших и ныне здравствующих преступников. В отношении последних мы будем собирать материалы с просьбой о проведении процессуальных действий в отношении этих лиц на территории тех государств, где они проживают и, соответственно, ставить вопрос об их выдаче для открытого суда на территории Беларуси", - сказал Швед на брифинге.

Кроме того, по словам генпрокурора, возможна подготовка материалов для привлечения к ответственности упомянутых лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали ранее уголовные дела в отношении военных преступников.

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