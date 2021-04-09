Горе в королевской семье Британии: скончался принц Филипп

Елизавета II и принц Филипп были женаты 73 года, герцог Эдинбургский не дожил до 100-летнего юбилея двух месяцев.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. В возрасте 99 лет скончался герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп.

Печальное известие сообщила пресс-служба Букингемского дворца, информация появилась и на официальных страницах в соцсетях.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

​"С глубоким прискорбием Ее Величество Королева Елизавета II объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке", – говорится в сообщении.

© AP Photo Британская королева Елизавета II и принц Филипп в день своей свадьбы в Лондоне, 1947

"Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату", – также отмечает пресс-служба.

Принц Филипп самое продолжительное время в британской истории был консортом (супруг или супруга правящего короля или королевы), он поставил рекорд продолжительности жизни среди всех мужчин в британской королевской семье за всю историю, отмечает РИА Новости. В 2017 году принц Филипп и королева Великобритании Елизавета II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой даты никому до них в королевской семье не удавалось.

В посольстве Великобритании в Москве, в резиденции посла, а также в генеральном консульстве Великобритании в Екатеринбурге в связи со смертью принца Филиппа также были приспущены флаги.

Соболезнования королевской семье Великобритании выразила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я с прискорбием узнала о кончине принца Филиппа. Хочу выразить искренние соболезнования Ее Величеству королеве, королевской семье и народу Соединенного Королевства в этот очень печальный день", – написала Фон дер Ляйен в Twitter.

В Британии объявлен национальный траур, королевская семья будет скорбеть 30 дней.

В стране приспущены флаги, не станут принимать новых законов, поскольку королева не будет заниматься государственными делами. Парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах.

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