Горе в королевской семье Британии: скончался принц Филипп

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. В возрасте 99 лет скончался герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп.
Печальное известие сообщила пресс-служба Букингемского дворца, информация появилась и на официальных страницах в соцсетях.
It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021
His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn
"С глубоким прискорбием Ее Величество Королева Елизавета II объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке", – говорится в сообщении.
"Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату", – также отмечает пресс-служба.
Принц Филипп самое продолжительное время в британской истории был консортом (супруг или супруга правящего короля или королевы), он поставил рекорд продолжительности жизни среди всех мужчин в британской королевской семье за всю историю, отмечает РИА Новости. В 2017 году принц Филипп и королева Великобритании Елизавета II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой даты никому до них в королевской семье не удавалось.
В посольстве Великобритании в Москве, в резиденции посла, а также в генеральном консульстве Великобритании в Екатеринбурге в связи со смертью принца Филиппа также были приспущены флаги.
Соболезнования королевской семье Великобритании выразила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я с прискорбием узнала о кончине принца Филиппа. Хочу выразить искренние соболезнования Ее Величеству королеве, королевской семье и народу Соединенного Королевства в этот очень печальный день", – написала Фон дер Ляйен в Twitter.
В Британии объявлен национальный траур, королевская семья будет скорбеть 30 дней.
В стране приспущены флаги, не станут принимать новых законов, поскольку королева не будет заниматься государственными делами. Парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах.
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