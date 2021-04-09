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Принц Филип

Горе в королевской семье Британии: скончался принц Филипп

© AFP 2021 / LEON NEAL
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210409/34322639/gore-v-korolevskoy-seme-britanii-skonchalsya--prints-filipp.html

Елизавета II и принц Филипп были женаты 73 года, герцог Эдинбургский не дожил до 100-летнего юбилея двух месяцев.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. В возрасте 99 лет скончался герцог Эдинбургский, супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп.

Печальное известие сообщила пресс-служба Букингемского дворца, информация появилась и на официальных страницах в соцсетях.

​"С глубоким прискорбием Ее Величество Королева Елизавета II объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке", – говорится в сообщении.

© AP Photo
Британская королева Елизавета II и принц Филипп в день своей свадьбы в Лондоне, 1947

"Королевская семья вместе с людьми по всему миру оплакивает утрату", – также отмечает пресс-служба.

Принц Филипп самое продолжительное время в британской истории был консортом (супруг или супруга правящего короля или королевы), он поставил рекорд продолжительности жизни среди всех мужчин в британской королевской семье за всю историю, отмечает РИА Новости. В 2017 году принц Филипп и королева Великобритании Елизавета II отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой даты никому до них в королевской семье не удавалось.

В посольстве Великобритании в Москве, в резиденции посла, а также в генеральном консульстве Великобритании в Екатеринбурге в связи со смертью принца Филиппа также были приспущены флаги. 

Соболезнования королевской семье Великобритании выразила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я с прискорбием узнала о кончине принца Филиппа. Хочу выразить искренние соболезнования Ее Величеству королеве, королевской семье и народу Соединенного Королевства в этот очень печальный день", – написала Фон дер Ляйен в Twitter.

В Британии объявлен национальный траур, королевская семья будет скорбеть 30 дней.

В стране приспущены флаги, не станут принимать новых законов, поскольку королева не будет заниматься государственными делами. Парламентарии будут носить черные ленточки на рукавах.

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