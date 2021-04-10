Фото: в России открылся Парк покорителей космоса

Официальная церемония открытия уникальнго комплекса намечена на 12 апреля, в ней также будет участвовать президент РФ.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Мемориально-образовательный тематический парк организован на месте приземления первого космонавта планеты – Юрия Алексеевича Гагарина.

О том, что церемонию открытия уникального комплекса 12 апреля посетит президент России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Шестьдесят лет со дня полета в космос Гагарина - это очень важная дата для всей нашей страны. Это День космонавтики, день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без внимания. Он полетит в Энгельс и посетит место приземления Гагарина, там, на этом месте, скромный музейный комплекс, его Путин посетит", – сообщил Песков.

В числе экспонатов мемориально-образовательного комплекса — копия спускаемой капсулы корабля "Восток-1" и отреставрированный автобус ЛАЗ-695Б, на котором космонавтов подвозили к стартовому комплексу Байконура, пишет RT.

Вокруг стелы и памятника Гагарину проложен пешеходный маршрут "108 минут" — именно столько длился его полет. Рядом с главной площадью парка разбили кедровую аллею, на которую будут подсаживать новые деревья космонавты, совершившие свой первый полет.

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