Еврокомиссар считает, что "Спутник V" поступит в ЕС "слишком поздно"

По мнению еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, даже после одобрения европейским регулятором, российская вакцина "Спутник V" поступит в ЕС "слишком поздно".

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, высказал мнение, что даже после одобрения европейским регулятором российской вакцины "Спутник V", будет уже слишком поздно ее использовать. Об этом он заявил в интервью изданию Spiegel.

"Я убежден, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучит "Спутник V" и даст ему верную оценку. Но возможное одобрение далеко не означало бы, что вакцина может производиться в достаточных количествах. Обычно требуется много месяцев, прежде чем соответствующее производство может быть создано и расширено. Для нашей цели - вакцинировать по возможности всех европейцев летом - "Спутник V" просто-напросто придет слишком поздно", – цитирует заявление Бретона РИА Новости.

При этом, по его словам, Евросоюзу хватит вакцины, чтобы летом добиться коллективного иммунитета.

Ранее Бретон уже заявил, что Европе не понадобится "Спутник V", так как ЕС уже одобрил четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.

До этого он назвал российскую вакцину хорошей, при этом говорил, что необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва никому не навязывает свою вакцину, однако когда звучат высказывания о том, что в Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают – граждан или фармацевтических компаний.

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