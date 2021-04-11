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Vaccin AstraZeneca

Южная Корея частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210411/34339447/south-korea-chastichno-vozobnovit-vaktsinatsiyu-preparatom-astrazeneca.html

Вакцинация препаратом против коронавируса AstraZeneca в Южной Корее продолжится, однако людей старше 60 лет прививать не будут.

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Южная Корея заявила о намерении возобновить прививки людей до 60 лет препаратом AstraZeneca. Вакцинация продолжится согласно плану, но также и людей младше 30 лет этой вакциной прививать не будут. Об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

"Группа по продвижению реагирования по вакцинации против COVID-19 объявила, что с 12 апреля продолжит по плану отложенную и приостановленную ранее с 8 апреля вакцинацию препаратом AstraZeneca", – цитирует в заявлении KDCA РИА Новости.

 

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