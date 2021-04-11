В Кремле раскрыли основную повестку послания Путина Федеральному собранию

Дмитрий Песков рассказал о том, что нынешнее послание Владимира Путина Федеральному собранию будет иметь "постковидную" повестку.

КИШИНЕВ, 11 апреля – Sputnik. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в этом году будет "постковидным" — посвященным вызовам беспрецедентного периода, который переживает Россия сейчас. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия сейчас только выходит из кризиса, связанного с пандемией, и неясно, как долго продлится этот период. Песков подчеркнул, что властям необходимо "компенсировать проседание", пишет РИА Новости.

"И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит", — сказал пресс-секретарь главы РФ в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Песков также сообщил, что Путин иногда дорабатывает послание до последних минут, поэтому в итоговом обращении могут появиться неожиданные заявления как для тех, кто готовил для него основные тезисы, так и для чиновников. Случается и так, что никто до последнего не знает о содержании отдельных положений послания.

"Ну, это же не значит, что кто-то гонится за сенсационностью. Вовсе нет. Поскольку это послание президента, то и он является автором. И до последней минуты, вот до последней ночи он, естественно, обдумывает, — добавил Песков.

Президент России выступит перед Федеральным собранием 21 апреля.

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