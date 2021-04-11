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Работа в лаборатории. Архивное фото

В России запатентован препарат для профилактики и лечения COVID-19

© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (109)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210411/34341220/russia-zapatentovan-preparat-dlya-profilaktiki-i-lecheniya-covid-19.html

Российское Федеральное медико-биологическое агентство получило патент на препарат в форме спрея МИР-19, предназначенный для лечения и профилактики коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 11 апреля – Sputnik. Роспатент выдал документ на регистрацию Государственному научному центру "Институт иммунологии" на препарат для лечения и профилактики коронавирусной инфекции МИР-19. Об этом сообщили на официальном сайте Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

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© Sputnik / Mihai Caraus
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МИР расшифровывается как "малая интерферирующая РНК". Комбинированный препарат обладает противовирусным эффектом против SARS-CoV-2. Его вводят ингаляционным или интраназальным методом, пишет РИА Новости.

Лекарственное средство разработали по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, которая рассказала о том, что в ходе испытаний препарат показал безопасность и высокую эффективность на животных и в клеточной культуре. Вирусную нагрузку удалось снизить в десять тысяч раз, что делает лекарственное средство фактически "антидотом".

Во второй фазе испытаний участвовали 50 добровольцев. Скворцова также заявила, что во время исследований МИР-19 не было выявлено никаких побочных эффектов, а сам препарат предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (109)

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