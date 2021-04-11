В Индии заявили о начале четвертой волны коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции заметно ускорилось в последние недели на территории Индии. Это дало повод главному министру Дели Арвинду Кеджривалу объявить о начале новой волны коронавируса в стране.

КИШИНЕВ, 11 апреля – Sputnik. Столица Индии столкнулась с четвертой волной коронавируса, несущей большую опасность по сравнению с предыдущими. Об этом заявил главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

"В Дели мы сражались с тремя волнами коронавируса. Четвертая волна опасна. Она быстро распространяется… На пике третьей волны в ноябре Дели фиксировал 8593 новых случая заболевания в день. В субботу в Дели было зарегистрировано 7897 новых случаев заболевания, а в пятницу - 8521 новый случай. Это показывает, как быстро болезнь распространяется", – сказал Кеджривал во время брифинга в воскресенье.

Накануне власти Дели запретили до 30 апреля проведение массовых собраний и мероприятий, ограничили число пассажиров в общественном транспорте и сократили число гостей на свадьбах и похоронах. Все эти меры будут действовать параллельно с ночным комендантским часом, объявленным в столице Индии до 30 апреля с 22.00 до 05.00.

"Мы нуждаемся в огромном сотрудничестве со стороны жителей Дели. Мы не хотим вводить карантин, но вчера пришлось ввести некоторые ограничения в связи с резким всплеском случаев коронавируса. Пожалуйста, давайте не позволим этим мерам стать более серьезными", - сказал Кеджривал.

Индия находится на третьем месте в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии в стране зарегистрировано 13 205 926 случаев COVID-19.

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