Организаторы "Тотального диктанта" сохранят формат онлайн-марафона и в 2022-м

Формат онлайн-марафона в дальнейшем не потеряется, он важен и нужен, и онлайн-аудитория не конкурирует с очными площадками "Тотального диктанта", пояснила Ольга Ребковец.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. В 2022 году акция "Тотальный диктант" также пройдет в апреле, организаторы не планируют отказываться от онлайн-формата. Об этом заявила директор акции Ольга Ребковец, сообщает РИА Новости.

"Надеемся, что в следующем году, переходя к планам, мы будем еще больше... возвращаться к очному формату. Но формат онлайн-марафона не потеряется. Мы поняли, насколько это важно, нужно, интересно, и что онлайн-аудитория никаким образом не конкурирует с очными площадками "Тотального диктанта". Значит, диктант будет еще масштабнее, будет новый марафон", - рассказала Ребковец на пресс-конференции.

Формат "пишем дома", как уточнила Ребковец, успел показать свою востребованность, в дальнейшем он будет зависеть от ситуации с пандемией.

"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта ежегодно специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий.

Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году. В акции также ежегодно принимают участие и жители Молдовы.

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