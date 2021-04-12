Авиасообщение России с Турцией будет ограничено - вице-премьер РФ

Основной причиной называется рост заболеваемости коронавирусом в Турции, мера будет действовать около полутора месяцев.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией Россия ограничивает с 15 апреля по 1 июня, об этом в понедельник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года по 1 июня сего года", - сказала Голикова в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом.

Как передает РИА Новости, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, а также о том, что больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

"Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турецкой республики с территории РФ в этот же период", - отметила вице-премьер.

Туристам, купившим путевку в Турцию на срок до 1 июня, рекомендовано обменять направление отдыха. Ростуризму поручено принять пакет мер для помощи туристам, купившим туры в Турцию, включая финансовую поддержку.

Сообщается также, что будут сохранены по два рейса в неделю: Москва - Стамбул, Стамбул - Москва и вывозные рейсы.

Кроме того, принято решение ограничить авиасообщение России с Танзанией, также с 15 апреля по 1 июня, тоже из-за ситуации с коронавирусом.

"На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания также с 15 апреля по 1 июня 2021 года",- сказала Голикова на брифинге в понедельник.

По данным Минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в Турции в прошлый четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии и составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.

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