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Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм

Производство вакцины "Спутник V" намерена проинспектировать ВОЗ

photo: cortesy of Press service of AFK "Sistema"
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (127)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210412/34356797/Proizvodstvo-vaktsiny-Sputnik-V-namerena-proinspektirovat-VOZ.html

Отмечается, что для других вакцин, уже получивших разрешение ВОЗ, проверки на производстве не проводились.

КИШИНЕВ, 12 апр  – Sputnik. Инспекцию производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируютпровести в мае и июне провести, пишет корреспондент РИА Новости Елизавета Исакова.

Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 Спутник V
© Photo : РИА Новости / Источник: The Lancet
Результаты III фазы испытаний вакцины "Спутник V"
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Как следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов против COVID-19, дата оценки безопасности вакцины будет определена не раньше июля.

"Требуются дополнительные данные. Инспекции - в мае и июне 2021 года", - говорится в документе.

Дату оценки безопасности "Спутника V" эксперты ВОЗ определят после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций.

Из документа следует, что для других вакцин, уже получивших разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, инспекции на производство не проводились.

Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Анатолий Альтштейн
© Photo : из личного архива Анатолия Альштейн
Альтштейн: возможно ли производить вакцину "Спутник V" в Молдове
В нашей стране о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (127)

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