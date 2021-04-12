Производство вакцины "Спутник V" намерена проинспектировать ВОЗ

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Инспекцию производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируютпровести в мае и июне провести, пишет корреспондент РИА Новости Елизавета Исакова.
Как следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов против COVID-19, дата оценки безопасности вакцины будет определена не раньше июля.
"Требуются дополнительные данные. Инспекции - в мае и июне 2021 года", - говорится в документе.
Дату оценки безопасности "Спутника V" эксперты ВОЗ определят после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций.
Из документа следует, что для других вакцин, уже получивших разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, инспекции на производство не проводились.
Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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