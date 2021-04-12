Производство вакцины "Спутник V" намерена проинспектировать ВОЗ

Отмечается, что для других вакцин, уже получивших разрешение ВОЗ, проверки на производстве не проводились.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Инспекцию производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируютпровести в мае и июне провести, пишет корреспондент РИА Новости Елизавета Исакова.

Как следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов против COVID-19, дата оценки безопасности вакцины будет определена не раньше июля.

"Требуются дополнительные данные. Инспекции - в мае и июне 2021 года", - говорится в документе.

Дату оценки безопасности "Спутника V" эксперты ВОЗ определят после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций.

Из документа следует, что для других вакцин, уже получивших разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, инспекции на производство не проводились.

Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

В нашей стране о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova