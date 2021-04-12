Вакцина "Спутник V" получила одобрение в Индии

Индия стала 60-й страной, которая одобрила российскую вакцину от коронавируса, регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" одобрила Индия, препарат, такми образом, одобрен в странах с общим населением 3 миллиарда человек, или 40% населения Земли, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о решении Генерального контролера лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата. "Спутник V" - одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии", - цитирует фонд РИА Новости.

Регистрация прошла по ускоренной процедуре (emergency use authorization, EUA) c учетом результатов клинических исследований вакцины в России, а также позитивных данных фазы III дополнительных клинических исследований на территории Индии, которые осуществляются в партнерстве с компанией Dr. Reddy's Laboratories.

Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год.

"Получение разрешения на применение препарата является важнейшим этапом для партнерства России и Индии в области клинических исследований "Спутник V" и локального производства вакцины... Индия является международным хабом по производству вакцин и стратегическим партнером для выпуска препарата "Спутник V". РФПИ создал ряд партнерств с ведущими фармацевтическими компаниями Индии, благодаря которым "Спутник V" будет производиться как для вакцинации населения страны, так и обеспечения международных поставок", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

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