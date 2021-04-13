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Ампула на фоне логотипа Спутник V.

Иран получил более 500 тысяч доз "Спутника V"

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210413/34359503/iran-poluchil-bolee-500-tysyach-doz-sputnika-v.html

Более полумиллиона доз прививок от коронавируса "Спутник V" доставлены в Иран, в ближайшее время там планируется начать производство вакцины от COVID-19.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Ирану поставлено более 500 тысяч доз "Спутника V", также российская сторона готова начать производство вакцины от коронавируса в этой стране и активно наращивать сотрудничество, передает РИА Новости.

"Проанализировали усилия профильных структур наших стран по противодействию коронавирусной инфекции. В Иран поставлено более 500 тысяч двухкомпонентных доз "Cпутник V. Эта вакцина доказала свою эффективность, как нам подтвердили сегодня иранские друзья, и мы готовы и далее помогать соседям в борьбе с пандемией, в том числе путем организации производства этой вакцины на территории Ирана", - сообщил Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой.

Вакцина Спутник V
© Sputnik / Iliya Pitalev
Чокой рассказал, когда вакцина "Спутник V" будет доставлена в Молдову
Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале Lancet. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

В Молдове о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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