Бананы могут полностью исчезнуть

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Заболевание под названием Tropical Race 4 (TR4) обнаружено в Южной Америке, мировом поставщике бананов, еще в 2019 году, но именно сейчас начали активно закрываться плантации, передает РИА Новости.

По информации эксперта по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсулы Шокемеле, в Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые плантации. Она отметила, что заболевание не поддается действию химикатов, из-за чего зараженные почвы будут выведены из оборота как минимум на 30-40 лет.

Сообщается, что TR4 в основном поражает сорт Cavendish, экспорт которого покрывает 95% мировой торговли бананами. Специалисты предупреждают, что даже небольшая частица зараженной почвы на подошве у фермера может привести к распространению инфекции.

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"Мужские цветки банановой пальмы стерильны, а женские образуют плоды без опыления. Cavendish размножается неполовым путем через отростки", - подчеркивают эксперты.

Согласно мнению ученых, сорт Cavendish является самым урожайным в мире. При этом во многих странах Азии, Африки и Америки бананы являются таким же важным продуктом в ежедневном рационе, как картофель и рис.

"Если учесть, что население Земли составляет более семи миллиардов человек, то увеличение потребности растущего населения развивающихся стран в продуктах питания — главная причина роста производства бананов", — заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Таким образом, человечество может лишиться не просто вкусного и полезного, но и необходимого продукта питания.

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