Стало известно, когда Израиль разрешит въезд вакцинированным туристам

Туристы будут обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус перед посадкой в самолет, а также сдать тест и серологический анализ в аэропорту.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Въезд для групп иностранных туристов, прошедших вакцинацию, Израиль разрешит с 23 мая, говорится в совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма этой страны.

"Министр туризма Орит Фаркаш Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн достигли договоренности о схеме приема и въезда групп вакцинированных туристов из зарубежных стран. С 23 мая границы Израиля будут открыты на первом этапе для въезда вакцинированных иностранных туристов группами, поскольку их будет легче контролировать", — говорится в заявлении ведомств, которое цитирует РИА Новости.

Туристы будут обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус перед посадкой в самолет, а также сдать тест и серологический анализ в аэропорту имени Бен Гуриона для подтверждения иммунитета, полученного в результате прививки или перенесенного заболевания, отмечается в заявлении.

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