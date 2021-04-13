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Зарубежные страны. Израиль

Стало известно, когда Израиль разрешит въезд вакцинированным туристам

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210413/34371656/Stalo-izvestno-kogda-Izrail-razreshit-vezd-vaktsinirovannym-turistam.html

Туристы будут обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус перед посадкой в самолет, а также сдать тест и серологический анализ в аэропорту.

КИШИНЕВ, 13 апр  – Sputnik. Въезд для групп иностранных туристов, прошедших вакцинацию, Израиль разрешит с 23 мая,  говорится в совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма этой страны.

Авиалайнер
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"Министр туризма Орит Фаркаш Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн достигли договоренности о схеме приема и въезда групп вакцинированных туристов из зарубежных стран. С 23 мая границы Израиля будут открыты на первом этапе для въезда вакцинированных иностранных туристов группами, поскольку их будет легче контролировать", — говорится в заявлении ведомств, которое цитирует РИА Новости.

Туристы будут обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус перед посадкой в самолет, а также сдать тест и серологический анализ в аэропорту имени Бен Гуриона для подтверждения иммунитета, полученного в результате прививки или перенесенного заболевания, отмечается в заявлении. 

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