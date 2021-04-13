Турция ужесточает меры против распространения коронавируса

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КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Об ужесточении в Турции ограничительных мер в связи с ростом новых случаев коронавируса объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Меры будут действовать в первые две недели священного для мусульман месяца Рамадан, который начался во вторник, передает РИА Новости.

"В связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции правительство Турции приняло решение ужесточить ограничительные меры. В первые две недели Рамадана запрещено междугороднее сообщение, вновь введены ограничения на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет, увеличена продолжительность комендантского часа, который теперь будет действовать с 19.00 (ранее с 21.00) до 5.00, комендантский час по выходным сохраняется с 19.00 пятницы по 5.00 понедельника. Рестораны работают только в режиме доставки и на вынос", - сказал Эрдоган в телеобращении.

По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране 8 апреля составил 55 941, в седьмой раз за последние 10 дней обновив рекорд с начала пандемии.

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