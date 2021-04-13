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Страны мира. Турция

Турция ужесточает меры против распространения коронавируса

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (139)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210413/34371938/Turtsiya-uzhestochaet-mery-protiv-rasprostraneniya-koronavirusa.html

Ранее о приостановке авиасообщения с Турцией из-за роста в этой стране числа заражений COVID-19 объявила Россия.

КИШИНЕВ, 13 апр  – Sputnik. Об ужесточении в Турции ограничительных мер в связи с ростом новых случаев коронавируса объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. 

Авиалайнер
© Sputnik / Mihai Caraus
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией

Меры будут действовать в первые две недели священного для мусульман месяца Рамадан, который начался во вторник, передает РИА Новости.

"В связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции правительство Турции приняло решение ужесточить ограничительные меры. В первые две недели Рамадана запрещено междугороднее сообщение, вновь введены ограничения на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет, увеличена продолжительность комендантского часа, который теперь будет действовать с 19.00 (ранее с 21.00) до 5.00, комендантский час по выходным сохраняется с 19.00 пятницы по 5.00 понедельника. Рестораны работают только в режиме доставки и на вынос", - сказал Эрдоган в телеобращении. 

По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в стране 8 апреля составил 55 941, в седьмой раз за последние 10 дней обновив рекорд с начала пандемии.  

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (139)

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