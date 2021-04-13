ЕС находится на связи с компанией J&J по вопросу задержки в поставке вакцин

Ранее американская компания Johnson & Johnson сообщила о решении отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Европейский союз находится в контакте с компанией Johnson & Johnson (J&J)по вопросу задержки в поставке вакцин против коронавируса, полагается на научное мнение регулятора ЕМА, сообщил представитель Еврокомиссии в ответ на запрос РИА Новости об отсрочке в поставках вакцины в Европу.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) ранее выступили с рекомендацией, призвав приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".

Американская компания Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. J&J подтвердила: ей известно о случаях образования тромбов после прививки производимой ею вакциной.

"Безопасность наших граждан – это наш безусловный приоритет. Мы придерживаемся научного подхода в вопросе вакцин и, следовательно, мнения ЕМА. Мы принимаем к сведению заявление Johnson & Johnson о задержке поставок вакцин, остаемся на связи с компанией, чтобы следить за этой ситуацией", - сообщил представитель Еврокомиссии.

ЕМА в настоящее время изучает вопрос о риске развития тромбозов у привитых вакциной J&J, "однако пока неясно, существует ли связь между вакциной и тромбоэмболическими осложнениями", - добавил он.

Европейский медицинский регулятор ЕМА начал изучение данных о случаях развития тромбоэмболических осложнений у пациентов, вакцинированных препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. Регулятор подчеркнул, что пока связь между данными осложнениями и вакциной не доказана, будет проведено тщательное расследование поступившей информации. Всего в ЕМА поступили данные о четырех подобных эпизодах не на территории Евросоюза, в том числе один оказался с летальным исходом.

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