Пока все спали: 100 дней до ОИ, магнолии в Кишиневе, статистика COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. До начала летних Олимпийских игр в Токио осталось ровно 100 дней - официальная церемония запуска обратного отсчета прошла накануне в столице Японии.

Как информируют "Известия", в здании токийской мэрии установили фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады — Мирайтова и Сомэйти. Высота каждой - почти 3 метра.

"Я благодарна всем за то, что мы смогли подобраться к этому рубежу. Мы смогли сделать это в том числе благодаря мерам против коронавируса и усилиям врачей. Мы намерены приложить все усилия, чтобы провести прекрасную Олимпиаду", — заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

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Символ Олимпиады - пять колец - уже установлен на вершине горы Такао в пригороде Токио.

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Олимпиада в Токио первоначально должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса Игры пришлось перенести, однако было принято решение сохранить название: "Токио-2020". Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

В столичном Ботаническом саду зацвели магнолии

Новость в своем телеграм-канале сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Ранее СМИ писали, что сад пополнил свою коллекцию этих прекрасных растений еще на 30 новых сортов белого цвета, а также розового и бордового оттенков.

Цветение магнолий приходится обычно на конец апреля, но может происходить и в начале мая. Аромат у этих цветов очень сильный. Сама магнолия - растение древнее, ученые утверждают, что первые экземпляры появились на нашей планете еще в эпоху существования динозавров.

© Photo : Caucasus Nature Reserve Цветущая магнолия

Ботанический сад (Институт) Академии наук Молдовы основан в 1950 году. Его площадь превышает 100 гектаров. Основу уникальной коллекции составляют около 7,5 тысячи видов, форм и сортов растений.

В мире за неделю выявлено 4,5 миллиона случаев коронавируса

Заболеваемость коронавирусом за минувшую семидневку в мире выросла на 11% по сравнению с предыдущей неделей, выявлено 4 550 837 случаев заражения. Об этом говорится в эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На мировом уровне рост заболеваемости COVID-19 продолжается седьмую неделю подряд. С 5 по 11 апреля скончались 76 773 пациента, что на 7% больше, чем за предыдущие семь дней, рапортует ВОЗ.

Особенно заметным рост заболеваемости был в Юго-Восточной Азии (63%) и Восточном Средиземноморье (22%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 189%), Юго-Восточной Азии (на 47%), Восточном Средиземноморье (на 19%) и Европе (на 7%), пишут "Известия".

В Европе за семь дней заразились более 1,6 миллиона человек, свыше 26 тысяч пациентов ушли из жизни. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,4 миллиона новых случаев инфицирования и более 36 тысяч летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 965 тысяч заразившихся, свыше 6 тысяч человек умерли

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