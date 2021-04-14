СМИ: ЕК не планирует продлевать контракты на поставки вакцин AstraZeneca и J&J

В европейской прессе появилась информация о том, что Еврокомиссия намерена в 2022 году отдать предпочтение препаратам других производителей.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Контракты на поставку вакцин от COVID-19 на аденовирусной основе, которые производят компании AstraZeneca и Johnson & Johnson, Европейская комиссия решила на будущий год не продлевать, передает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету la Stampa.

Издание пишет, что закупки сосредоточатся на препаратах на технологии информационной РНК, таких как Pfizer и Moderna.

"Еврокомиссия по согласованию с лидерами ряда стран решила, что контракты с компаниями, которые производят эти (аденовирусные) препараты, будут действовать только в этом году и не будут продлены по их истечении", - сказал источник la Stampa.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".

Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщило, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признало вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.

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