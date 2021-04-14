13:55 14 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD17.89
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
Флаги ЕС на фоне здания Европейской комиссии в Брюсселе.

СМИ: ЕК не планирует продлевать контракты на поставки вакцин AstraZeneca и J&J

© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (146)
85 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210414/34375437/SMI-EK-ne-planiruet-prodlevat-kontrakty-na-postavki-vaktsin-AstraZeneca-i-JJ.html

В европейской прессе появилась информация о том, что Еврокомиссия намерена в 2022 году отдать предпочтение препаратам других производителей.

КИШИНЕВ, 14 апр  – Sputnik. Контракты на поставку вакцин от COVID-19 на аденовирусной основе, которые производят компании AstraZeneca и Johnson & Johnson, Европейская комиссия решила на будущий год не продлевать, передает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету la Stampa.

Издание пишет, что закупки сосредоточатся на препаратах на технологии информационной РНК, таких как Pfizer и Moderna.

"Еврокомиссия по согласованию с лидерами ряда стран решила, что контракты с компаниями, которые производят эти (аденовирусные) препараты, будут действовать только в этом году и не будут продлены по их истечении", - сказал источник la Stampa.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".

Вакцина Johnson & Johnson
© AFP 2021 / JON CHERRY
ЕС находится на связи с компанией J&J по вопросу задержки в поставке вакцин

Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщило, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признало вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (146)

По теме

Еврорегулятор признал связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза
В Молдове проверяют информацию о смерти человека, вакцинированного AstraZeneca
Вакцину от коронавируса AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Протестующие у отделения полиции в Бруклин-Сентере после убийства Данте Райта.
Фото: в США неспокойно - волну протестов спровоцировали действия полиции
Россия закрывает Турцию: что будет с туристическим сезоном в 2021 году?
Видео: Россия закрывает Турцию - сорвется ли туристический сезон-2021
Гагарин в Молдавии
Юрий Гагарин в Молдове: как это было

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться